Prolungamento di contratto fino a dopo i Mondiali del 2026. Svilar non può giocare la nazionale belga

Tedesco rinnova come ct del Belgio, quindi addio Napoli.

A dare la notizia è anche il giornale sportivo tedesco Kicker.

Il passaporto di Domenico Tedesco è ora valido fino ai Mondiali (compresi) in Usa, Canada e Messico. Nel febbraio 2023 l’italo-tedesco ha preso la guida della Nazionale come successore di Roberto Martinez e da allora ha ottenuto otto vittorie e due pareggi in dieci partite. Tra le vittorie anche una per 3-2 sulla Germania.

«Mi identifico al 100% con la Nazionale del Belgio. Se dovessi ringraziare tutti coloro che se lo meritano, saremmo qui fino al 1 gennaio», ha detto Domenico Tedesco che è uno degli allenatori che piaceva ad Aurelio De Laurentiis, uno dei nomi per la prossima stagione. Nome che ora va depennato.

Tedesco ha parlato delle convocazioni per le due amichevoli contro Irlanda e Inghilterra. Dalla Bundesliga ci sono Lois Openda (Lipsia), Olivier Deman (Brema), Koen Casteels e Aster Vranckx (Wolfsburg), così come l’ex giocatore del Dortmund Thomas Meunier.

Non ci sarà Kevin De Bruyne per un infortunio all’inguine. Ma il centrocampista del Manchester City sarà pronto per gli Europei.

Lukaku è in condizione di giocare nonostante i problemi all’anca.

Manca invece il portiere della Roma Mile Svilar che i media avevano indicato come uno dei candidati.

«Lo seguiamo ovviamente da molti mesi. Ma non può giocare per noi», ha spiegato Tedesco. «C’è stato una corrispondenza con l’ufficio legale che ha confermato che Svilar non poteva cambiare nuovamente federazione. Il 24enne ha giocato per il Belgio negli Under 21 prima di giocare un’amichevole con la Serbia nel 2021. Di recente si è messo in mostra con la Roma.

Il Belgio giocherà nel Gruppo E degli Europei quest’estate contro Slovacchia, Romania e una squadra proveniente dagli spareggi.

