Tacconi: «Dopo l’aneurisma ho cancellato tanti numeri di presunti amici da cui aspetto ancora una chiamata»

I suoi ex compagni?

«Loro si sono fatti sentire, anche perché prima andavo a giocare con le Legends della Juve ed eravamo sempre in contatto. Ora tocca a Peruzzi e Chimenti raccogliere le palle in fondo al sacco (ride, ndr). Ma, per esempio, anche il mio amico Walter Zenga. Lo prendo in giro e gli dico sempre: “Mi devi ancora 300 milioni di lire di premi per il Mondiale che ci hai fatto perde- re con quell’uscita su Caniggia contro l’Argentina in semifinale”. Mi manda al diavolo. E ha ragione, Walter fece un torneo strepitoso, ma tutti si ricordano solo di un errore sull’unico gol subito. Capito che mestiere del c… il portiere?».