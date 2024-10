Solo a Napoli il capo scouting (Micheli) fa il mercato. E i risultati si vedono (Corbo)

Solo a Napoli il capo scouting (Micheli) fa il mercato. E i risultati si sono visti. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Scrive Corbo:

Colpe ne ha tante, ma De Laurentiis colpevoli ne copre anche troppi. Qui i motivi sono più chiari. Nessuno vuole scendere dal carro dello sconfitto, dove c’è posto per tutti.

Ma nel grande equivoco dell’unico responsabile si nasconde l’intera catena di comando, dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, al capo Scouting Maurizio Micheli che solo a Napoli fa anche mercato, i direttori sportivi Mauro Meluso in prima e Antonio Sinicropi in seconda, entrambi calabresi e senza poteri.

Sinicropi è sempre citato da tutti come dirigente, è il genero di De Laurentiis.

Prosegue Corbo:

In controluce il Napoli dai due mercati trae un gol e mezzo di Ngonge al Verona, mezzo perché il secondo del belga è per la Lega autogol del Verona. Dimostrare il flop del Napoli nonostante il costoso Ufficio Scouting è agevole. È l’aritmetica che diventa opinione. Basta sommare le apparizioni in minuti: dai 70 di Ngonge alle 19 comparse di Lindstrom , con i suoi dubbi irrisolti sul ruolo, esterno erede di Lozano o interno come suggerisce Transfermarkt? Per fortuna c’è Politano. Si sono perse le tracce di Natan descritto come sosia di Kim, che valeva quasitutta una difesa. Se è evidente la dissonanza tra il rendimento e i costi dei due mercati, non è ancora definita la formazione dirigenziale per la nuova campagna.