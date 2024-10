Se l’Inter rompe con Acerbi, vuole Kim al centro della difesa (Gazzetta)

Il sudcoreano è un pallino dei nerazzurri, non è felicissimo al Bayern ma l’anno prossimo Tuchel non ci sarà. Tra i due club i rapporti sono ottimi

Se l’Inter rompe con Acerbi (per la vicenda razzismo), vuole Kim al centro della difesa. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Se c’è un difensore, uno solo, che l’Inter potendo scegliere porterebbe ad Appiano è Kim. Si badi bene: l’apprezzamento

non è storia degli ultimi mesi, ma risale a prima dell’esperienza del coreano a Napoli. È un giocatore che il direttore sportivo Piero Ausilio seguiva fin da quando giocava nel Fenerbahce, l’aveva messo nel mirino quando nel luglio 2022 il Psg provò a portarsi via Skriniar.

Kim oggi è del Bayern e, in linea teorica, sarebbe inattaccabile. Ma così non è. Perché il coreano ha di fatto perso il posto

in Baviera, in qualche occasione è finito pure nel mirino di stampa e tifosi e lui stesso non è felicissimo della situazione che si è venuta a creare. Detto che tutto al Bayern in questo momento è in totale evoluzione, anche riguardo al tecnico Tuchel, la posizione di Kim andrà monitorata nelle prossime settimane. E l’Inter non può non guardare con occhio interessato. Perché se è impossibile pensare che il Bayern ceda un giocatore che meno di un anno fa ha acquistato per 50 milioni di euro, non si può escludere invece la via del prestito. Sarebbe come ripetere, per certi versi, l’operazione Lukaku di due anni fa. Peraltro, non si possono non ricordare gli ottimi rapporti esistenti tra l’Inter e il Bayern, che l’estate scorsa hanno portato allo sbarco in nerazzurro di Sommer prima e di Pavard poi.

La situazione di Kim al Bayern

Kim ha lasciato il Napoli quest’estate, con i tifosi che ancora oggi, data la situazione in difesa, lo rimpiangono. Il difensore coreano, però, non se la sta passando bene al Bayern Monaco. Lo riferisce il giornale tedesco T-online, che lo ha intervistato.

Ecco cosa riporta:

Il nuovo arrivato Min-jae Kim ha perso il suo posto da titolare al Bayern Monaco. Su t-online parla del suo insolito ruolo e dell’adempimento di un’oscura profezia.

Alla fine dello scorso anno il ‘mostro’ del Bayern aveva già avuto un oscuro presentimento. Ed è proprio ciò che ormai è diventata un’amara realtà per lui. Il nuovo acquisto, trasferitosi in estate dal Napoli al Monaco come miglior difensore della Serie A per una cifra di 45 milioni di euro, aveva già accennato di temere per il suo posto da titolare. Adesso lo ha perso davvero. Era preoccupato prima della Coppa d’Asia: «Quando tornerò dovrò lottare per il mio posto» «Non sono completamente soddisfatto dei miei primi sei mesi in Bundesliga», aveva detto a T-Online, dopo la vittoria casalinga per 3-0 contro il VfB Stuttgart alla fine dell’anno. Prima della Coppa d’Asia, aveva detto: «Non sono ancora sicuro di poter diventare un titolare. Durante la Coppa d’Asia non potrò giocare col Bayern. Se un altro giocatore giocherà bene in mia assenza, potrebbe diventare titolare. Questa è l’inevitabile realtà. Quindi, quando tornerò, dovrò continuare a lottare per il mio posto». Il giornale tedesco continua: “Quasi tre mesi dopo, la premonizione di Kim si è avverata. Dopo essere stato eliminato in semifinale con la Corea del Sud ed essere tornato a Monaco all’inizio di febbraio, lì ha perso di fatto il suo indiscusso posto da titolare“. Il giornale tedesco ricorda che Tuchel lo ha schierato titolare nella sfida persa 3-0 col Leverkusen nonostante fosse reduce da un lungo viaggio. Tuchel ha ammesso, almeno indirettamente, il suo errore lasciando fuori sia Kim che Upamecano all’epoca reduce da un infortunio. Tuchel ora punta su Eric Dier e Matthijs de Ligt, i presunti ex numeri tre e quattro nella gerarchia difensiva, come coppia titolare al centro della difesa.

ilnapolista © riproduzione riservata