Rai: “Acerbi rischia 10 giornate di squalifica”. Rimedio: “Possibile esclusione dalla Nazionale”

Il telecronista alla Domenica Sportiva: «È un episodio gravissimo, la Federcalcio non può accettare che un proprio calciatore dica queste cose ad un avversario»

Nel post partita di Inter-Napoli negli studi della Domenica Sportiva su RAI 2 si commenta quanto accaduto in campo tra Acerbi e Juan Jesus. Secondo quanto ricostruito attraverso le immagini del campo, il difensore del Napoli si è lamentato con il direttore di gara La Penna per degli insulti razzisti ricevuti in campo da Acerbi. Le parole che ha riferito sono: “Mi ha detto negro”. A fine gara è stato lo stesso Juan Jesus a stemperare ai microfoni di Dazn spiegando che tutto quello he accade in campo finisce con la partita e che Acerbi, pur avendo esagerato, aveva chiesto scusa.

Il commento su Acerbi

In Rai ha parlato l’ex arbitro internazionale Mauro Bergonzi che, visionando le immagini ha commentato che la procura Federale potrebbe richiederle per aprire un’indagine. In questo caso la possibile squalifica potrebbe essere pesantissima, addirittura 10 giornate.

«Le squalifiche tra l’altro in questi casi sono pesantissime, parliamo di almeno dieci giornate, perché ci sono le nuove regole sul razzismo che ovviamente vanno a colpire duramente episodi che non possono accadere su un campo di calcio come da nessun’altra parte. nessun’altra parte»

Molto duro anche il commento del giornalista Alberto Rimedio, telecronista delle gare dell’Italia

«Tra l’altro Acerbi è un Nazionale, domani c’è il raduno e se dovesse confermata una cosa di questo genere io credo che potrebbero esserci anche delle conseguenze anche a livello di Nazionale, perchè la Federcalcio non potrebbe accettare che un proprio calciatore dica queste cose ad un avversario. E’ un episodio gravissimo, bisogna fare luce, bisogna capire, perchè non possono succedere queste cose in campo”.

