Napoli, multa di 15.000 euro per lancio di fumogeni e oggetti verso il settore ospiti e campo

E’ arrivata la decisione del Giudice Sportivo riguardante le ammende a Napoli e Juventus per il match di domenica 3 marzo:

Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. Napoli per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni, un petardo e alcune bottigliette di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere, inoltre, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette in plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. Juventus per avere suoi sostenitori, al 36° del secondo tempo, lanciato un petardo nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

La 27esima giornata Serie A Tim segna un nuovo record stagionale di ascolti su Dazn: quasi 7 milioni gli appassionati incollati allo schermo dei propri device per vivere le emozioni della giornata appena archiviata con successo del massimo campionato italiano che ha visto l’Inter confermarsi in vetta alla classifica.

Il big match tra Napoli e Juventus, che ha visto la squadra di Francesco Calzona superare al Maradona i bianconeri guidati da Massimiliano Allegri, entra nella top 5 delle partite più viste del campionato in corso su Dazn con 1.974.209 spettatori. Lo scontro diretto di domenica scorsa supera la partita d’andata dell’8 dicembre scorso che aveva fatto registrare una audience di 1.908.333.

La questione Dazn-De Laurentiis:

Dazn può fare causa a De Laurentiis per il silenzio, lui lo considera un rischio calcolato. Lo scrive Il Giornale con Franco Ordine.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha “squalificato” Dazn vietando le interviste dei suoi tesserati. Motivo di fondo la

sua nota crociata contro il rinnovo dei diritti tv alle pay-tv risparmiando nella circostanza Sky, sicché la spiegazione più autentica della decisione riguarda l’orario scelto da Dazn per trasmettere Napoli-Atalanta di sabato 30 marzo (ore 12.30 degli anticipi resi indispensabili dalle successive semifinali di coppa Italia). Altra interessante chiave di lettura: Calzona, tecnico del Napoli, è impegnato fino al mercoledì 27 marzo con la sua nazionale e può preparare perciò la sfida con Gasp in poche ore al rientro dalla Slovacchia, di qui la richiesta del Napoli – respinta per oggettive esigenze di calendario: c’è la coppa Italia il mercoledì dopo – per spostare a lunedì di Pasquetta Napoli-Atalanta.

