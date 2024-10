Di Lorenzo rischia un’ammenda per aver coperto la fascia da capitano (TuttoSport)

Di Lorenzo ha coperto la sua fascia da capitano con una stringa chiara in segno di dissenso, andando contro il regolamento

Prima della partita contro l’Atalanta, il Napoli ha tenuto delle iniziative per dimostrare solidarietà a Juan Jesus dopo quanto successo con Acerbi. Prima del fischio d’inizio, gli azzurri si sono inginocchiati per riprendere il gesto simbolo del “Black Lives Matter”. Di Lorenzo ha coperto la sua fascia con una stringa chiara, in segno di dissenso.

Napoli, Di Lorenzo rischia un’ammenda per il suo gesto a sostegno di Juan Jesus

Come riporta TuttoSport, il terzino del Napoli dovrebbe essere sanzionato per questo gesto:

L’articolo 72 delle Noif (ndr norme organizzative interne) al comma 3 sottolinea come “II Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente”. E a proposito di ciò, entra in gioco l’articolo 11 della Serie A: “In ciascuna delle gare delle competizioni organizzate dalla Lega il capitano deve portare, quale segno distintivo, esclusivamente una fascia fornita dalla stessa Lega. La Lega si riserva la facoltà, in occasione di eventi speciali, di proporre la realizzazione di fasce da capitano celebrative”. Dunque il gesto di coprire la fascia porterà quasi sicuramente ad una ammenda per club e capitano.

Nelle ultime due settimane si è parlato ancora di più di razzismo a seguito del caso Acerbi-Juan Jesus, Ha fatto discutere la decisone del Giudice Sportivo di assolvere il difensore dell’Inter dopo le accuse di quello del Napoli che aveva richiamato il direttore di gara La Penna per dirgli che Acerbi lo aveva insultato con frasi discriminatorie.

A seguito di questa del visione e di una gestione che il Napoli ha definito sbagliata, il club.ha deciso di non aderire alla campagna della Lega ‘Keep Racism Out’: non c’è stato nulla del cerimoniale previsto e i giocatori non hanno le patch sulle maglie. “Basta iniziative di facciata”, ha scritto il Napoli qualche giorno fa.

