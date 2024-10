Mourinho è passato a fare il guardalinee: si è dato alle moto anziché all’ippica (Damascelli)

Prima o poi, per contrappasso dantesco, gli sarebbe toccato di fare il giudice dopo che li ha presi per anni a bacalao in faccia

José Mourinho, è stato il giudice con la bandiera a scacchi del Gran Premio di motociclismo di ieri in Portogallo. Ha sorpreso lo Special One che al termine della sua performance ha parlato del suo addio alla Roma e della voglia di tornare ad allenare. Ma non tutti hanno apprezzato. Mou è diventato facile bersaglio delle critiche come quella di Tony Damascelli sul Giornale.

“Sono soddisfazioni, prima o poi, per contrappasso dantesco, gli sarebbe toccato di fare il giudice, come un qualsiasi guardalinee, da lui preso, da anni, a bacalao in faccia”

Il contrappasso di Mourinho

Damascelli con ironia parla di un altro capitolo di un uomo che ha abituato a grandi uscite oltre che a grandi imprese

“José Mourinho entra nella cronaca del motociclismo mentre qualcuno lo aveva invitato di darsi all’ippica. Gente malevola, lui ha una voglia pazza di tornare ad allenare, ha detto di essere ancora stupito per il licenziamento romanista dopo due finali europee, gli rode ai massimi”

Mourinho non è apparso affatto scoraggiato, solo molto deluso e pronto a rimettersi in pista, ma non tutti ci credono e infatti Damascelli conclude scrivendo che con la fine della gara di moto lo Special One potrebbe aver decretato “anche la sua”.

