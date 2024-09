De Laurentiis vende le amichevoli estive del Napoli in pay-per-view e vuole il calcio gratis in tv (Libero)

«Vuole il Mondiale per club ignorando il ranking e poi contesta la Superlega per assenza di merito. Riordinasse le sue idee»

Sta facendo molto discutere il ricorso di De Laurentiis contro la Juve per la partecipazione al Mondiale per Club 2025. Il ricorso nasce dal fatto che la Juve non è stata penalizzata nel ranking Uefa per la partecipazione alla competizione, pur essendo stata esclusa dalle coppe europee.

Forse De Laurentiis parla troppo, dovrebbe riordinare le sue idee

Libero commenta così la decisione di De Laurentiis:

Si fa fatica a stare dietro ad Aurelio De Laurentiis. Lo scorso anno non parlava quasi mai (e vinceva uno scudetto), quest’anno parla spesso (e il Napoli fatica, o forse parla proprio per coprire la fatica del Napoli?). DeLa è in formissima, un fiume in piena che ne ha per tutti. Stavolta per la Juventus che «non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club essendo fuori dalle coppe europee per una sentenza». Cita la Juve perché potrebbe qualificarsi a discapito del Napoli. Il presidente avrebbe già preparato un ricorso ufficiale da presentare alla Fifa in caso di mancato accesso diretto per chiedere l’esclusione dei bianconeri. Ricapitolando: per il Mondiale per club De Laurentiis vuole un pass ignorando il sistema di punti che determina le partecipanti mentre per la Superlega (che sta ricevendo solo rifiuti in giro per l’Europa) vuole un sistema di qualificazione aperto («Hanno solo sbagliato a non aprirla a tutti», disse) e basato sul merito sportivo. Lo stesso De Laurentiis che vende le amichevoli estive del suo Napoli in pay-per-view sostiene che «il calcio in tv dev’essere gratis». Il presidente dovrebbe dare una riordinata alle sue idee perché sono spesso buone, ambiziose e genuine. Solo così potranno essere prese sul serio.

Ecco il corsivo su Tuttosport:

Speriamo che non sia vero. Che la voce secondo cui il Napoli starebbe preparando un’azione legale per impedire alla Juventus di partecipare al Mondiale per club rimanga tale. Perché è abbastanza surreale. E il calcio italiano non ha bisogno di un’altra occasione per farsi ridere dietro. Facciamo finta che sia una bufala legata alla boutade londinese di Aurelio De Laurentiis, secondo il quale la Juventus, esclusa dalle coppe in questa stagione, non dovrebbe partecipare al Mondiale. Altrimenti bisognerebbe ricordare che un anno di esclusione finisce il 30 giugno 2024, quindi la Juventus può partecipare senza problemi a una competizione che inizia nel giugno 2025. E ricordare anche che il regolamento prevede l’accesso in base al ranking: quindi se il Napoli supererà la Juventus nel ranking andrà al Mondiale, altrimenti ci andrà la Juventus. Le qualificazioni si conquistano sul campo e questo non andrebbe neanche ricordato a chi parla sempre di meritocrazia per fondare nuove competizioni.

