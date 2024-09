Meno di mille tifosi del Napoli a San Siro: per i divieti ma anche perché non ci credono più (Repubblica)

È l’onda lunga di una stagione in caduta libera, che finora ha riservato quasi esclusivamente delusioni.

Meno di mille tifosi del Napoli a San Siro: per i divieti ma anche perché non ci credono più. A scriverlo è l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

Meno di Barcellona. È la previsione dei tifosi del Napoli presenti stasera nel settore ospiti di San Siro. Quasi tremila al Montjuic martedì scorso, appena un migliaio circa alla Scala del Calcio per la sfida contro l’Inter.

Il viaggio per la Catalogna sicuramente è costato di più, ma ha influito nella scelta il fascino della trasferta di Champions League e – perché no – il sogno di una grande impresa contro una big europea.

Contro i nerazzurri è invece diverso.

Per i tifosi del Napoli quest’anno solo delusioni

La trasferta è off limits per tutti i residenti in Campania. Il divieto di vendita dei biglietti è stato disposto dal Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, per prevenire possibili ripercussioni sulla sicurezza e sull’ordine pubblico, alla luce delle valutazioni espresse dal Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive dello scorso 7 marzo.

Stasera si accomoderanno nel Terzo Anello Blu di Siro 800- 900 fan della squadra di Calzona provenienti dalle altre regioni e ovviamente in possesso della Fan Card del Napoli.

È l’onda lunga di una stagione in caduta libera, che ha riservato finora – nonostante lo scudetto sulle maglie – quasi esclusivamente delusioni. I tifosi non ci credono più, tocca alla squadra riaccendere l’entusiasmo.

