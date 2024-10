Marotta: «Quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò solo dei giovani»

«Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato»

Alla fine del suo contratto, Marotta non sarà più l’amministratore delegato dell’Inter. Il dirigente non ha nemmeno intenzione di rinnovare. Al termine del suo contratto si dedicherà ai giovani. Lo ha dichiarato lui stesso durante un evento alla Sala Montanari di Varese, al fianco dell’omologo della Pallacanestro Varese Luis Scola.

Marotta: «Mi occuperò soltanto dei giovani»

«Tra due anni, quando terminerà il mio contratto con l’Inter, mi occuperò soltanto dei giovani».

Il contratto di Marotta suo contratto scade a giugno 2027. Da quel momento vorrà occuparsi solo dei giovani:

«Il settore giovanile è il patrimonio più grande di una società, soprattutto dal punto di vista umano. Sono sempre più convinto che far pagare lo sport ai giovani sia sbagliato: dovrebbe essere gratuito, perché così si riuscirebbero a coinvolgere anche le famiglie povere, quelle in cui si nascondono i campioni, come accadeva una volta».

E ancora

«Da noi ci vogliono le strutture, ovvero impianti e centri d’allenamento. Senza non si ottiene nulla, in Italia scontiamo la mancanza di sensibilità politica verso lo sport. Poi abbiamo carenze nel mondo della scuola: pensate che in Olanda l’Ajax e le scuole di Amsterdam si dividono il compito di allenare i ragazzi. Invece qui in Italia cosa facciamo?».

«Dopo l’Inter mi dedicherò allo sport come fenomeno sociale, mi impegnerò per i bambini»

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, è stato ospite del podcast condotto da Fedez, “Wolf – Storie che contano”. Il dirigente dell’Inter ha raccontato la sua carriera, le squadre per le quali ha lavorato e i giocatori che ha incontrato. Qualche indiscrezione anche sul suo futuro dopo l’Inter.

Dopo l’Inter, Marotta potrebbe lasciare il calcio ma rimanere comunque nel mondo dello sport:

«Quando chiuderò la mia esperienza all’Inter voglio continuare a dedicarmi allo sport, ma in una dimensione diversa. Vorrei occuparmi dello sport come fenomeno sociale. In Italia non solo rispetto agli Usa, ma anche rispetto agli altri paesi europei, siamo molto indietro sia sulle strutture, sia sulla pratica dello sport di base. Voglio mettere a disposizione la mia esperienza perché i bambini e i ragazzi che vogliono giocare a calcio, e non solo, possano farlo gratuitamente in strutture adeguate».

