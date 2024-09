Maldera: «La dicotomia tra giochisti e risultatisti ha stancato. Pensate che il giochista non vuole vincere?

De Zerbi in purezza: «Ricondurre De Zerbi a un modulo o a una questione tattica è riduttivo. Lui non mette mai se stesso davanti ai calciatori. Ha il coraggio di pensare che si possa giocare bene al di là degli interpreti». Questo non significa però che sia presuntuoso.

Maldera: «La dicotomia tra giochisti e risultatisti ha stancato»

«Ha un po’ stancato, per me è sbagliata. Secondo lei, il giochista non vuole vincere? Liedholm giocava un calcio diverso da Trapattoni, ma nessuno se ne faceva un problema. Il tifoso vuole vincere, se si diverte è più contento. In Inghilterra e così, qui è l’università: il calcio deve portare gioia. Non so se qui si giochi il miglior calcio, ma ci sono le migliori partite, le più belle»

Cosa c’è di stantio nel calcio italiano?