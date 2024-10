Lobotka al Barcellona, il Napoli fa il prezzo: 50 milioni (Repubblica)

Ha un contratto fino al 2027 e sarà Adl a dettare le condizioni. In estate è stata rifiutata un’offerta dall’Arabia Saudita

Lobotka al Barcellona, il Napoli fa il prezzo: 50 milioni. Lo scrive l’edizione napoletana di Repubblica con Pasquale Tina.

La novità riguarda Stan Lobotka che in pochi giorni ha cambiato il suo status:da punto di riferimento a possibile partente. Una rivelazione in due mosse. La prima: le dichiarazioni di Stan Lobotka alla cerimonia del miglior calciatore slovacco. Ha parlato delle sue prospettive e ha lasciato aperto uno spiraglio ad eventuali novità: «A Napoli sto bene, ma non so cosa mi riserverà il futuro». Nessuna formula prestabilita, la voglia di guardarsi intorno è reale. Perché alle spalle c’è un colosso del calcio mondiale, ovvero il Barcellona.

«Ho parlato tanto con Xavi», ha detto il procuratore del faro del Napoli dello scudetto. Ma l’addio dell’allenatore al termine della stagione non pregiudicherebbe l’interesse del Barca. Secondo Mundo Deportivo ci sono stati contatti tra Branislav Jarusek, l’agente di Lobotka, e Deco, direttore sportivo blaugrana che sarebbe disposto ad intavolare una trattativa a determinate condizioni. La più importante riguarda sicuramente la valutazione. Il Napoli in estate ha rifiutato un’offerta proveniente dall’Arabia Saudita e un prezzo per Lobotka non è mai stato fissato. La sensazione è che sia alto: almeno 50 milioni di euro per il regista che a novembre compirà 30 anni. Ha un contratto fino al 2027 (il club ha l’opzione fino al 2028) e quindi sarà il Napoli eventualmente a dettare le condizioni di un addio. Se ne riparlerà a breve.

Cosa ha scritto Mundo Deportivo di Lobotka al Barcellona

«Ci saranno uno o due acquisti per la prossima stagione, che saranno utili alla squadra». Questo ha detto Joan Laporta, presidente del Barcellona, in un’intervista a Mundo Deportivo. Tra i nomi accostati ai blaugrana c’è anche quello di Stanislav Lobotka, centrocampista del Napoli di cui Xavi ha parlato benissimo prima di affrontare gli azzurri in Champions.

Il quotidiano scrive sullo slovacco:

Vuole giocare nel Barça, lo ha rivelato nelle ultime ore. Il suo agente, Branislav Jarusek, ha approfittato dei complimenti dell’allenatore per discuterne con Deco (ds del Barcellona). Oltre alle parole di Xavi, la sua esperienza (29 anni) e la sua qualità sono un vantaggio, così come la conoscenza del campionato spagnolo, visto che ha giocato nel Celta Vigo. Ha come fattore contro solamente il fatto che in panchina la prossima stagione non ci sarà più Xavi; in più ha un contratto fino al 2027 con il Napoli. [il Barcellona non sa ancora quanto può permettersi di spendere nel calciomercato, vista la tragica situazione del fair play finanziario].

