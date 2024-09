L’Aia ferma Di Bello per almeno un mese, “Lazio-Milan gli è sfuggita di mano” (Sky Sport)

“E’ quello che filtra dai vertici dell’Associazione arbitri nonostante non tutte le decisioni sotto esame siano da ritenersi sbagliate”

Ieri l’arbitraggio della partita tra la Lazio e il Milan ha suscitato non poche polemiche. Di Bello ha espulso tre giocatori biancocelesti e, tra le recriminazioni, ci sarebbe anche quella di un rigore mancato in favore dei padroni di casa per uno scontro tra Maignan e Castellanos.

L’Aia non contenta della prestazione di Di Bello

Troppi gli errori, tanti quanto bastano da spingere l’Aia a fermare Di Bello. Lo riporta Sky Sport.

“Per almeno un mesetto Di Bello difficilmente sarà mandato dal designatore Rocchi a dirigere partite di Serie A. E’ quello che filtra dai vertici tecnici dell’Aia, a cui la prestazione dell’arbitro di Brindisi non è piaciuta soprattutto dal punto di vista della gestione generale e in particolare disciplinare: una partita sfuggita di mano, sostanzialmente, nonostante non tutte le decisioni sotto esame siano da ritenersi sbagliate“.

Il Napolista scrive su Di Bello:

L’arbitraggio di Di Bello in Lazio-Milan è stato unanimemente bocciato. La Gazzetta dello Sport (quotidiano prevalentemente milanese) gli ha dato come voto 4,5. C’è poco da aggiungere. Sull’episodio che ha cambiato la partita, la seconda ammonizione a Pellegrini, la Gazzetta scrive: del tutto anacronistico il 2°giallo a Pellegrini (il gioco andava fermato prima per un colpo al volto a Castellanos, il quarto uomo non lo aiuta).

Non vale neanche la pena riportare quel che giustamente scrivono i quotidiani romani. Che cosa è successo? È successo che Castellanos ha subito un colpo ed è rimasto a terra, tutti si sono fermati aspettando il fischio dell’arbitro che non è arrivato. Pellegrini, che era in chiaro vantaggio sul pallone, in una situazione con zero difficoltà, si è fermato, Pulisic (non un mostro di sportività, questo va detto) ne ha approfittato come i ragazzini ai giardinetti e ha provato a involarsi. A quel punto Pellegrini lo ha afferrato modello Chiellini nella finale degli Europei con Saka. E Di Bello lo ha ammonito e quindi espulso.

