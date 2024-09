La Stampa in difesa di Melissa Satta: «Ormai è a un passo da Yoko Ono come rovina carriere»

Melissa Satta si è (giustamente) stufata e ha annunciato querela al Daily Mail che l’aveva definita “sex addicted”

Melissa Satta, ormai ex compagna di Matteo Berrettini, passa alle vie legali dopo essere stata accusata dal Daily Mail di essere “sex addicted”. In altre parole dipendente dal sesso. Sarebbe questa, secondo il tabloid inglese, il motivo della rottura con il tennista italiano. La showgirl non ci sta e su Instagram annuncia querele.

Nella faccenda ci sono tanti elementi da far gridare a sessismo, superficialità, maschilismo e mancanza di rispetto. Tutte accuse da attribuire a diversi professionisti dell’ “informazione”. Il commento de La Stampa.

Melissa Satta su Instagram: «Certi messaggi possono provocare effetti devastanti»

«Eccomi qua, costretta ancora una volta ad assumere la mia autodifesa di fronte al tribunale dell’inquisizione mediatica. Sono stata messa sul banco degli imputati nonostante non abbia commesso alcun crimine, questo è sciacallaggio sociale. Non vedevano l’ora di additarmi come “sex addicted” per rendere più gustosa la notizia della mia discussa rottura. Per me è stata una dura prova psichica sopportare tutto questo, perché a molti pennivendoli non importa nulla delle sofferenze causate alla mia integrità e alla mia salute mentale. Non voglio strumentalizzare il sessismo, ma certi messaggi diffusi dai media, che diventano virali sul web, possono provocare in una persona effetti devastanti. È stata messa in pericolo la mia incolumità. Non si tratta di un incidente isolato, per questo stavolta andrò a fondo con le querele. Non è solo una missione personale, in difesa della mia dignità e di quella di mio figlio, bensì una conquista di civiltà nei confronti del ruolo che l’informazione deve svolgere al giorno d’oggi e delle responsabilità a cui deve essere richiamata».

Oramai a un solo un punto da Yoko Ono nella classifica delle rovina carriere

Il commento de La Stampa, a firma Assia Neumann Dayan, sul trattamento riservato a Melissa Satta:

“Oramai a un solo un punto da Yoko Ono nella classifica delle rovina carriere, ha deciso di denunciare il Daily Mail. Il Daily Mail, che non è il New York Times, ha fatto questo titolo: «La star del tennis Matteo Berrettini si separa dalla fidanzata top model dipendente dal sesso Melissa Satta dopo una relazione “molto intensa” durata un anno». Più che «dipendente dal sesso», sono le virgolette su «molto intensa», Quello che trovo insopportabile in storie come quella di Melissa Satta e Matteo Berrettini è la totale deresponsabilizzazione di una parte della coppia, cioè quella che perde. Un campione può perdere per mille ragioni che non sono e non saranno mai Melissa Satta“.

