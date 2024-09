Juan Jesus torna sui social: “Dagli errori si impara, si alza la testa e si va avanti”

Aveva limitato i commenti al suo account Instagram dopo le offese ricevute per il match contro il Cagliari.

Il difensore del Napoli Juan Jesus aveva ricevuto migliaia di insulti sui social dopo il match contro il Cagliari ed era stato costretto a limitare i commenti sotto i suoi post.

In seguito alla vittoria degli azzurri contro la Juventus per 2-1 di ieri, il brasiliano è tornato su Instagram, scrivendo:

“Questo è il Napoli. Mentalità vincente e spirito di gruppo. Si vince, si pareggia e si perde tutti insieme. Ci si aiuta. Si impara dagli errori ma poi si alza la testa e si va avanti. Perchè domani c’è un’altra battaglia!”

Juan Jesus sommerso di offese sui social dopo Cagliari-Napoli:

Tanti i commenti negativi ricevuti dal difensore brasiliano su Instagram:

“Rescindi il contratto e vattene”; “Altra str***ata a 20 secondi dalla fine, grazie Juan”; “Nemmeno in terza categoria fanno questi errori”; “Quando prepari la valigia?”; “Cambia mestiere”; “Ti ringrazio per una papera assurda… è arrivato il momento di vederti lontano da Napoli”; “Ti dovrebbero mandare a pulire i cessi di Castelvolturno”; “Puoi non giocare più? Sei scarso”; “Con tutto il rispetto, hai rotto il c***o. Levati dai co****ni”. Sono solo alcune delle offese che si leggono sotto al suo ultimo post su Instagram. Juan Jesus è stato costretto, così, a limitare i commenti nei suoi post sul social.

I voti per il brasiliano in Napoli-Juve – Le pagelle del Napolista

Giovannino Sciagura è scisso in due. Quello che fa partire il tiki taka calzoniano e quello che talvolta smarrisce la posizione e fa passare i bianconeri. Bravo però in un paio di chiusure – 6

Un brutto errore nel primo tempo, ma poi non demerita. Ha dalla sua tanta esperienza che con la Juventus, anche brutta, non guasta mai. Insiste sempre, non molla mai – 6

