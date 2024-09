Juan Jesus è il centrale titolare, Natan deve ancora capire i meccanismi di Calzona (Sky)

È tornato il sorriso a Castel Volturno, c’è la convinzione che la vittoria di Reggio Emilia non sia un raggio di sole passeggero

Domani il Napoli ospita al Maradona la Juventus di Massimiliano Allegri. Calzona prepara la partita a Castel Volturno, deve fare a meno degli infortunati Cajuste e Ngonge. Nel frattempo però nel centro sportivo del Napoli è tornato il buon umore dopo la vittoria di Reggio Emilia. Adesso bisogna fare risultato contro la Juve per continuare a sperare nell’Europa. Le parole di parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, che sottolinea come Juan Jesus sia ormai un titolare della difesa.

Ancora due dubbi per Calzona: Olivera-Mario Rui, Traorè-Zielinski

A Sky Sport forniscono le ultime notizie sul Napoli in vista della partita contro la Juventus. Le parole di Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport, molto vicino al club di De Laurentiis:

«Le rotazioni, in questo momento, comprendono 14/13 giocatori. Olivera-Mario Rui, Traorè-Zielinski, c’è il rientro di Juan Jesus che al netto di Cagliari è il centrale titolare, ha superato Natan nelle gerarchie. Il brasiliano sta recuperando dall’infortunio ma deve ancora capire i meccanismi di gioco di Calzona. Traorè ha avuto un ottimo impatto a Reggio Emilia, sta cercando ancora la miglior condizione. La seduta è terminata, tutti a disposizione tranne Cajuste e Ngonge. Osimhen è tornato e si è fatto sentire con 5 gol in tre partite. Kvara ha dato una dimostrazione di forza che ha ricordato le prestazioni dell’anno scorso. E Politano è una garanzia. È tornato il sorriso a Castel Volturno, c’è la convinzione che la vittoria di Reggio Emilia non sia un raggio di sole passeggero, però bisogna fare risultato contro la Juventus se si vuole tenere aperta la speranza Europa League al momento. Poi 4°o 5° posto ci si può pensare più avanti se arriveranno risultati con continuità».

Allegri a centrocampo giocherà con Alcaraz e Cambiaso. Weah per cercare di fermare Kvara (Corsport)

Allegri a centrocampo giocherà con Alcaraz e Cambiaso. Weah per cercare di fermare Kvara. Sono le previsioni del Corriere dello Sport per Napoli-Juventus in programma domani sera alle 20.45.

La Juve recupera Chiesa e Danilo ma l’emergenza per Allegri è a centrocampo.

Alle assenze “storiche” di Pogba e Fagioli si sono aggiunte quelle di Rabiot e McKennie. Danilo potrebbe tornare utile quindi davanti alla difesa, dove è già stato impiegato in situazioni simili; in questa stagione, ad esempio, a Monza per una porzione di gara. Verosimilmente, però, il brasiliano domani partirà inizialmente dalla panchina. Allegri si affiderà a Locatelli, unico superstite del centrocampo titolare, con Alcaraz che avrà la prima chance da quando è in Italia. L’argentino è una mezzala offensiva e potrà garantire corsa, quantità e inserimenti. Per l’altro posto da interno è ballottaggio tra Cambiaso e Miretti. Il favorito appare al momento l’ex genoano. Miretti, che non gioca dal via da un mese sarebbe il prescelto nel caso Allegri volesse opporre Cambiaso a Kvaratskhelia, uno dei pericoli principali del Napoli. Sulla destra, però, dovrebbe toccare a Weah, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Kostic. In difesa, a meno di un rilancio immediato di Danilo, avanti con Gatti-Bremer-Rugani.

ilnapolista © riproduzione riservata