Juan Jesus alla Procura federale: «Si tratta di una questione tra uomini, non ho bisogno di assistenza»

Il virgolettato di Repubblica attribuito al difensore del Napoli che, interrogato “dagli 007 della Figc, non ha voluto avere nessuno al suo fianco”

Diverse ricostruzioni parlano di Juan Jesus sereno dopo che alla Procura Figc ha ribadito cosa è accaduto tra lui e Acerbi durante Inter-Napoli. Inizialmente ha chiarito i fatti su Instagram, dopo aver sentito Acerbi allontanare qualsiasi accusa.

Da giorni si leggono righe e righe sulla volontà del brasiliano di derubricare il fattaccio a “cose da campo”. Così ha messo in evidenza l’omertà che vige tra calciatori. Una sorta di spirito di categoria che costringe a lavare in casa i panni sporchi. Tuttavia il tema è troppo importante e grave per non essere portato all’attenzione di tutti.

Juan Jesus questo però non lo ha ancora capito. E lo ha ribadito durante l’audizione con la Procura federale di ieri. Repubblica ha infatti riportato un virgolettato attribuito al difensore del Napoli.

“«Si tratta di una questione tra uomini, non ho bisogno di alcun tipo di assistenza». Juan Jesus è stato interrogato ieri mattina a Castel Volturno – da remoto – dagli 007 della Figc e durante la sua deposizione non ha voluto avere nessuno al suo fianco: né i dirigenti del Napoli, né il suo procuratore Roberto Calenda, che ha pure il tesserino di avvocato“.

Razzismo, Juan Jesus voleva tenere la questione con Acerbi riservata (Sky)

Sull’episodio di razzismo che ha visto protagonisti Acerbi e Juan Jesus, il difensore dell’Inter ha già ribadito la sua versione alla Procura Figc. Adesso tocca al brasiliano, pronto a difendere la sua verità.

Ne parla Francesco Modugno, inviato Sky.

«È la sua giornata, confermerà e ribadirà la sua posizione, già nota grazie al suo post, che forse non avrebbe mai voluto fare, visto il suo tentativo di tenere tutto in campo. C’è l’esigenza da parte di Juan Jesus di tenere la questione il più riservata possibile. Posso raccontarti però l‘amarezza da parte sua per aver intorno letto e ascoltato interpretazioni differenti, un Juan Jesus molto toccato e pronto a difendersi in ogni modo e in ogni sede. La sua verità è nota e la ribadirà».

