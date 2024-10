Javier Pastore su Mbappé: «Sono rimasto sorpreso dalla sua serietà, paragonabile sono a Messi e Cr7»

In un’intervista a ‘La Nacion’ ha raccontato dei suoi problemi di salute e spiegato che ora deve prepararsi perché non basta aver giocato in grandi club per lavorare nel mondo del calcio

Javier Pastore centrocampista svincolato che ha giocato in grandi club come il Psg e la Roma ha rilasciato una lunga intervista a ‘La Nacion’, in cui ha raccontato di Mbappè

“Ho parlato molto con Kylian, è un ragazzo molto concentrato: ha perso una finale e il giorno dopo stavo già pensando a quello che avrebbe vinto. Ha una mentalità incredibile. Lo conosco molto, ho un rapporto molto bello con lui ed è un vincitore, compete al 100%. Sono sorpreso dalla sua serietà a quell’età. Quella serietà era stata vista solo da Cristiano Ronaldo e Messi. Già nelle nuove generazioni è molto difficile trovare la concentrazione e la serietà che ha Kylian. Non lo vedo in altri giovani… forse sì in Haaland. Ma è difficile trovare quei tratti. Kylian è sempre concentrato e disposto a dare di più, e questo mi è sempre stato sorprendente”

Dopo tanti giri e tante nazioni cambiate ora con la sua famiglia ha deciso di stabilirsi a Madrid

“Volevamo vivere l’esperienza di stabilirci in un’altra grande capitale europea. E dico vivere, non essere di passaggio come ci era successo molte volte. Vedere come vive lo spagnolo, che, credo, culturalmente, è il più aperto di tutti. Ricevono persone da tutto il mondo, hai cucina da tutto il mondo, prodotti da tutte le parti, aperte a culture e religioni… è una città con molto sole. E siamo entusiasti di Madrid. Ma, la nostra base in Europa è ancora la Francia. A Parigi ho la mia casa, ho molti amici, ho molte possibilità di lavoro, sono stato chiamato da club, dalla televisione… è il posto che mi ha segnato di più professionalmente e, naturalmente, è il posto da cui mi arrivano più proposte. Ma ora, è il momento di pensare e di prepararmi. Formarmi”

Poi ha confessato come l’ultimo periodo della sua vita sia stato tormentato per via di un problema all’anca. Un problema che appare finalmente risolto dopo l’operazione:”Non ce la facevo più a sopportare il dolore, mi svegliavo e già sentivo male, i primi passi erano un calvario. Per continuare a giocare a calcio le ho provate tutte, ma non ottenevo mai il risultato sperato. Riuscivo ad allenarmi e a giocare, ma non mi miglioravano sul serio la qualità della vita. Giocavo una partita e dopo dovevo stare due giorni a letto per il dolore. Soffrivo in campo e soffrivo dopo, non potevo neanche giocare coi miei figli”.

Dopo l’intervento e la riabilitazione ha recuperato tornando ad una vita normale e pensa anche ad un suo ritorno, ma non come giocatore, motivo per cui bisogna prepararsi spiega:

“Quando sei un giocatore pensi di sapere tutto, che non ti tocca nulla, che puoi fare quello che vuoi… E se ti rimani con la testa del giocatore, il giorno dopo è molto difficile. Perché ti arriveranno delle opportunità, ma penserai che puoi fare quello che vuoi perché hai giocato nella nazionale o nei migliori club, e no. Questo non è sufficiente, non serve. Quello che serve non l’hai ancora imparato. Si sa solo giocare a calcio su un campo, e di fronte alla nuova sfida, se non si è pronti, non appena si sbaglia una o due volte, la cosa più facile è farsi buttare fuori. Diranno: ‘È stato un buon giocatore, ma non va bene per questo’. E questo non voglio che mi succeda. Sono giovane, ho appena 34 anni e devo imparare”

