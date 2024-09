Il Guardian s’è innamorato dell’Inter di Inzaghi: “è riduttivo definire moderno il suo gioco”

Ha un approccio liquido per quanto riguarda i moduli: i difensori attaccano, “segnano con combinazioni che prima sembravano esagerazioni concettuali”

Sul Guardian, Nicky Bandini scrive come l’Inter di Inzaghi renda possibili cose impossibili. Il senso generale si riferisce alla capacità di Inzaghi di ideare combinazioni che fino a poco tempo fa nel calcio ero fantascienza. O almeno venivano ipotizzate e replicate solo alla Play Station.

L’Inter rende possibile ciò che prima sembra solo un’esagerazione concettuale

Ne è una dimostrazione plastica il gol confezionato dai “braccetti” difensivi contro il Bologna. Cross di Bastoni e colpo di testa di Bisseck, tanto basta all’Inter per ottenere i tre punti contro la rivelazione della Serie A.

E, scrive Bandini, “la cosa più assurda è che nulla di tutto ciò sembra improvvisato”.

La giornalista del Guardian ricorda le parole di Bisseck una volta arrivato a Milano. “Al suo debutto si è definito un «difensore moderno, a cui piace giocare con la palla e segnare»“. Ecco, oltre all’Inter non c’è “un club migliore in Europa in questo momento dove far prosperare un giocatore con quella mentalità“.

Definire il calcio di Inzaghi “moderno” è anche riduttivo, “perché implicherebbe che anche gli altri club europei abbraccino un approccio così liquido a ciò che possono essere le formazioni (o i moduli, ndr)“.

Un’altra caratteristica “straordinaria” dell’Inter è “l’intercambiabilità di tanti giocatori diversi“. Basti pensare ai “panchinari” che tali non sono. Da Dumfries a Darmian, da Di Marco a Carlos Augusto, da Bisseck a Pavard. Insomma, per Inzaghi lo scudetto non è ancora sicuro, ma “questa Inter è migliore di quella che l’anno scorso ha sfiorato la Champions. Segnano gol con combinazioni che una volta sembravano solo divertenti esagerazioni concettuali“.

Inzaghi: «Sappiamo quello che abbiamo fatto l’anno scorso, vogliamo rifarlo»

La conferenza stampa di Inzaghi prima di Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di Champions:

Qual è lo step ulteriore dell’Inter?

«Sappiamo quello che abbiamo fatto l’anno scorso, abbiamo vissuto notti magiche insieme alla nostra società e ai nostri fantastici tifosi. Vorremmo rifarlo, sappiamo che ci sono grandissime squadre che hanno la stessa aspirazione dell’Inter. Già domani sera affrontiamo un avversario di assoluto valore, una squadra di qualità. Nelle ultime partite l’Atletico ha cambiato 22-23 giocatori e la squadra non è cambiata. È un’ottima squadra, allenata benissimo da Diego: sarà un turno molto complicato per noi, ma ce la giocheremo alla grande. Domani è il primo incontro sui 180 minuti, in casa nostra: sappiamo che ci sarà una bellissima atmosfera e sarà bellissimo giocarla. Ci vorrà la vera Inter».

ilnapolista © riproduzione riservata