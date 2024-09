Gol sbagliato, gol subito: Immobile se lo mangia, il Bayern ne segna due

Bayern-Lazio a fine primo tempo è 2-0 (2-1). La Lazio non demerita ma il Bayern in 45 minuti segna due gol con Kane e Muller.

I tedeschi partono forte e nei primi venti minuti di match hanno già due occasioni per segnare: la prima con il ventunenne Musiala, con Provedel che respinge il tiro con i pugni; la seconda con Kane, che riceve un cross da Sané, ma Gila devia il tiro in calcio d’angolo.

Al 36esimo è la Lazio, invece, a far paura: Zaccagni crossa nell’area di rigore, De Ligt devia e la palla finisce sulla testa di Immobile, che si divora il gol sottoporta.

Al 38esimo l’attaccante inglese porta in vantaggio il Bayern: Guerreiro calcia in porta ma cicca il pallone, che finisce sulla testa di Kane.

A fine primo tempo arriva anche il raddoppio: corner di Guerreiro, Immobile allontana il pallone dall’area di rigore, De Ligt colpisce al volo e la palla termina sulla testa di Muller.

All’andata la Lazio ha vinto 1-0 contro il Bayern

La Lazio firma una pagina memorabile della propria storia. Batte il Bayern Monaco 1-0 in Champions League e può legittimamente sperare anche di passare il turno e quindi accedere ai quarti di finale. La squadra di Sarri merita la vittoria. Tiene molto bene il campo, con sacrificio di tutti sempre pronti a coprire e ad andare in soccorso dell’avversario. In bavaresi sono più forti ma sono gli unici tedeschi cui piace giocare solo di fino, vorrebbero entrare in porta col pallone e nove volte su dieci chi si comporta così viene bastonato. Nel corso del match si vede addirittura Hysaj saltare in velocità Sané, altro che Bastioni di Orione. Luis Alberto è spettacolo allo stato puro. Lazio che fino alla scorsa settimana era sull’orlo di una crisi di nervi.

