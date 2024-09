Giuntoli: «Sono orgoglioso di stare alla Juventus, il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto»

A Sky: «C’è da rispettare il bilancio, sarà forse complicato ma proveremo a essere competitivi su tutti i fronti»

Cristiano Giuntoli, responsabile dell’area tecnica della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Genoa. Il dirigente bianconero ha commento il mini-ritiro pre partita e poi ha parlato anche della qualificazione al prossimo Mondiale per club.

Le parole di Giuntoli sul Mondiale per club

«Il ritiro? L’idea è nata con il mister e l’abbiamo condivisa con i ragazzi, siamo stati contenti di stare insieme, che poi è una serata in più. Volevamo rimarcare l’importanza di questa partita e del riuscire ad arrivare almeno secondi. Oggi sarebbe importante fare risultato, siamo convinti che poteva servire».

Più introiti dalla Champions e del Mondiale per Club. Cosa si può dire ai tifosi della Juventus in merito al futuro economico?

«Non c’è da fare proclami, la Juve sarà sempre competitiva. C’è da rispettare il bilancio e sarà forse complicato ma daremo il meglio per essere su tutti i fronti. Il Mondiale per Club è simbolo di quanto fatto dal club nell’ultimo periodo, sono orgoglioso di farne parte».

Giuntoli sul futuro di Rugani:

«Abbiamo un grande rapporto coi ragazzi e i loro entourage. Rugani è un ragazzo straordinario e un grande calciatore, alla Juve da tanti anni: sicuramente è un valore aggiunto».

Qualche valutazione sui giovani mandati a maturare come Soulè:

«Siamo contenti di lui, di Barrenechea, di Kaio Jorge, di Arthur… Anche di chi gioca nelle categorie inferiori. Vediamo alla fine, Soule è chiacchierato: capiamo quali sono le esigenze sue, dell’entourage ma anche le nostre».

Il Napoli perde col Barcellona e lascia alla Juventus il Mondiale per club

Il Napoli perde a Barcellona e deve dire addio non solo alla Champions, ma anche al Mondiale per club del 2025. Finisce 3-1 il ritorno degli ottavi di finale di Champions e regala il pass per il Mondiale per club alla Juventus. La formazione di Calzona doveva recuperare 5 punti alla Juventus che non può collezionarne in questa stagione essendo stata scusa dalle competizioni europee.

Nel ranking che sancisce le società qualificate, la Juventus ha 47 punti e il Napoli 42. Agli azzurri bastava pareggiare il piazzamento dei rivali in classifica perché se la somma dei punti è la stessa viene premiato chi è avanzato nella coppa di più in una delle stagioni considerate. Il Napoli dunque avrebbe dovuto battere il Barcellona nei 120 minuti niente rigori. Poi sarebbe bastata (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe stata qualificazione aritmetica. Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli avesse eliminato il Barcellona senza vincere. poi sarebbe stata costretta ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale. Il sogno si ferma invece qui a causa degli uomini di Xavi.

