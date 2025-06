A Dazn: «Non per trovare un colpevole, ma per capire le sensazioni di ognuno di noi. Ed erano tante e diverse. Non ho risposte, non c'è una spiegazione»

Barella e l’autocoscienza dopo il 5-0 col Psg: «Abbiamo cercato anche di parlarne tra noi»

Nicolò Barella ancora parla del trauma della finale di Champions. Un vero e proprio massacro sportivo. Partita senza storia: 5-0 per il Paris Saint-Germain. Inter umiliata. Dal triplete al nulla in mano.

Il centrocampista dell’Inter e della Nazionale ne parla ai microfoni da Dazn, intervistato durante il Mondiale per club dove l’Inter ha totalizzato quattro punti in due partite e si giocherà contro il River Plate il passaggio agli ottavi di finale.

Dice Barella: «Non ho risposte, e non credo ci sia una spiegazione. Può succedere di avere una giornata storta, e il dispiacere più grande è che sia successo proprio in finale. Ma mi tengo il percorso e l’esperienza vissuta: abbiamo battuto Bayern e Barça »

«Faccio fatica a dire perché. Abbiamo cercato anche di parlarci, per confrontarci. Non per trovare un colpevole, ma per capire le sensazioni di ognuno di noi. Ed erano tante e diverse, quindi significa che c’erano tanti elementi in gioco. Però il calcio è così, può succedere di avere una giornata storta. Purtroppo è arrivata in finale e questo è il dispiacere più grande».

In procinto della nuova stagione Barella è pronto a ripartire e ha aggiunto:

«Quello che posso fare, ora, è cercare di dare il meglio per aiutare i miei compagni, la società, e il mister che con il suo staff si sono presentati in maniera incredibile».

