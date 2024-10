De Laurentiis va a picco, con Micheli e Chiavelli è la triade dell’improvvisazione (Corbo)

Mai successo nella storia del Napoli che tutti gli acquisti, estivi e invernali, risultassero sbagliati. Dello scudetto non parla più nessuno

De Laurentiis va a picco, con Micheli e Chiavelli è la triade dell’improvvisazione. Lo scrive Antonio Corbo sull’edizione napoletana di Repubblica.

Dopo vent’anni di presidenza scorbutica ma con conti sani e buone visioni si distingue in un campionato con disavanzo lordo di 3,3 miliardi. Una luce nel buio fosco del calcio italiano. Ma oggi De Laurentiis va a picco con il suo tesoro di circa 200 milioni, tra sconfitte e fischi. E deve decidere: lascia o rifà il Napoli, come e con chi? È andato a sbattere per una fatale distrazione. Volle fare dello scudetto un dimenticabile festival, nessuno ne parla più.

Lasciò chiavi ed un progetto quasi in bianco ad Andrea Chiavelli , amministratore delegato, fiscalista acuto e preparato, ma convinto di conoscere bene anche il calcio avendo amato una delle sue squadre romane. I successi economici di De Laurentiis sono in parte merito suo, in perfetta simmetria è pure colpa sua il disastro tecnico di quest’anno. Chiavelli si sta defilando, ma ha deciso troppo per non lasciare le impronte sul rovinoso progetto. Si è spento come un petardo nel temporale.

La triade dell’improvvisazione sul mercato si completa con Maurizio Micheli, mestiere Scouting . (…) Micheli va valutato non per l’indiscussa onestà, ma per i risultati pessimi. Non era mai successo nella storia del Napoli che tutti gli acquisti, estivi e invernali, risultassero sbagliati.

Nessuno si è rivelato utile alla squadra, virtualmente bocciati o emarginati da tre allenatori su tre. Si spera che il tempo dia una seconda verità su Natan. L’Ufficio Scouting lo presentò come l’erede di Kim, che fino al 4 maggio valeva mezza difesa. In comune non hanno niente, neanche il colore degli occhi.

