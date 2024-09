Capuano: «Per De Laurentiis se il caso Osimhen risultasse non lecito, andrebbe cancellato lo scudetto»

Su X: «La sua strategia è difficile da comprendere. Arrivare al Mondiale per Club per vie legali, scavalcando il merito sportivo, apre la strada a mille riflessioni»

Il giornalista Giovanni Capuano commenta su X (Twitter) la scelta di De Laurentiis di utilizzare le via legali per arrivare al Mondiale per Club. Il presidente del Napoli ha infatti recentemente dichiarato che la partecipazione alla competizione Fifa da parte della Juventus non sarebbe lecita per vie delle vicende giudiziarie. Dovrebbe essere, quindi, il Napoli a giocare la competizione.

Le parole di Capuano:

“La strategia di ADL è difficile da comprendere. La squadra è alla vigilia del mese in cui si deve garantire sul campo la partecipazione al Mondiale per Club. Lui rende pubblico (e non smentisce) che intende arrivarci per vie legali, scavalcano il merito sportivo e aprendo la strada a mille riflessioni. Ad esempio: se un domani qualcuno si prendesse la briga di giudicare non pienamente lecita, anche solo a livello penale, la vicenda #Osimhen a quel punto andrebbero cancellati scudetto 2023 e partecipazioni varie alle competizioni Uefa, con restituzione di premi, di questi anni?”

Dopo le parole di ieri del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, intervenuto al ‘Business of Football Summit’, sul prossimo Mondiale per Club, il club passa all’azione.

Il presidente aveva parlato della possibile partecipazione della Juventus al nuovo torneo della Fifa. Secondo De Laurentiis, infatti la Juve non dovrebbe essere ammessa alla competizione. Oggi, secondo ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, infatti, i legali del club si sarebbero messi al lavoro per presentare un ricorso alla Fifa per l’esclusione della Juventus dal Mondiale per Club.

De Laurentiis: «La Juventus non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club, il posto spetta al Napoli»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è stato tra i relatori del Summit organizzato dal Financial Times sul tema del business legato al mondo del calcio e dello Sport e ha parlato di diversi temi.

Nel finale un passaggio sulla Superlega

«Dieci anni fa avevo proposto una sorta di campionato europeo per club complementare o diverso dalla Champions, a cui partecipino squadre in base ai risultati nei propri campionati. Sarò favorevole alla Superlega solo se sarà in grado di essere democratica, solo se ci si entrerà per merito e non per pedigree. Loro hanno promesso di essere operativi dal 2025. Chi vivrà vedrà»

Poi sottolinea che il suo club ha chiuso il bilancio con 83 milioni di utili e parla del Mondiale per club

Il Napoli al Mondiale per club? «Mi spiace per la Juve, che è stata punita dalla Uefa ed estromessa dalle coppe: se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto dovremmo andarci noi. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club».

