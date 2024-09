Calzona: «Vedendo le immagini sembra rigore su Osimhen, non capisco perché il Var non è intervenuto»

A Mediaset: «Siamo partiti malissimo e abbiamo perso un’infinità di palloni»

Il tecnico del Napoli, Francesco Calzona, ha parlato ai microfoni di Mediaset dopo la sconfitta contro il Barcellona

Le parole di Calzona

«È chiaro che c’è delusione perché siamo venuti qui a cercare di vincere e non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo e abbiamo perso un’infinità di palloni»

Come ami siete partiti male in due partite?

«All’andata era un’altra partita, ero appena arrivato. Questa è stata difficile perché abbiamo concesso un sacco di palle perse. Poi abbiamo aggiustato qualcosa però sotto di due a zero la partita era molto difficile da recuperare»

Perché sostituito Politano?

«Era stanco e avevo calciatori di ottimo livello. Volevo tenere il Barcellona sotto pressione nella loro metà campo, aveva bisogno di gente fresca»

Tropo larghi quando perdevate palla

«Io parlo sempre di fase difensiva preventiva, cosa che non abbiamo fato bene. la scusante è che abbiamo avuto poco tempo per lavorare sotto quest’aspetto. però è vero che ogni volta che perdevamo alla eravamo larghi e abbiamo concesso ripartenza importanti»

Sul rigore su Osimhen?

«A me vedendo le immagini sembra rigore, non riesco a capire come mai il Var a questi livelli non interviene in una situazione del genere. Però abbiamo avuto la possibilità di pareggiare con Lindstrom anche se nel finale cambiando modulo abbiamo perso le distanze. Questa squadra ja bisogno di certezze non è ing rado di sopportare ancora cambi di modulo»

ilnapolista © riproduzione riservata