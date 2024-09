A Barcellona saranno in settemila i tifosi del Napoli allo stadio (Ugolini – Sky)

Tutti i calciatori sono a disposizione di Calzona. Lobotka con lui è tornato centrale. Bisogna ancora migliorare la difesa

A poche ore da Barcellona-Napoli (ore 21, anche su Canale 5) gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League (all’andata finì 1-1), collegamento di Sky Sport con Massimo Ugolini:

«Tanti tifosi che stano attraversando le vie di Barcellona. 3500 tifosi nel settore ospiti, ma saranno almeno il doppio negli altri settori dello stadio. Si faranno sentire i tifosi azzurri. Questa mattina i calciatori hanno fatto il risveglio muscolare, nessun problema. Tutti i calciatori sono a disposizione del tecnico Calzona. Ritorna Olivera dal primo minuto al posto di Mario Rui e Rrahmani. Traoré in mediana dal primo minuto al fianco di Anguissa e Lobotka. In avanti Politano con Osimhen e Kvara che si sta esprimendo ai massimi livelli.

Il Barcellona non subisce gol da tre partite. Una difesa che ha dato ampi segni di solidità nelle ultime partite. Lewandowski ritorna titolare, Yamal e Joao Felix a completare il tridente offensivo. È una grande occasione per il Napoli di entrare nella storia, il passaggio ai quarti garantirebbe un introito notevole per le classe del club e terrebbe in vita le speranze di scavalcare la Juventus per entrare nel Mondiale per club.

Lobotka è nelle migliori condizioni, è rinato con la cura Calzona. Ha ritrovato centralità in mezzo al campo, dà equilibrio, è prezioso in fase di interdizione e nella costruzione del gioco che il Napoli ha ritrovato. Leggero miglioramento per la fase difensiva, me è il punto da migliorare. Lo ha detto anche Calzona, ma sarà importante farne uno in più dell’avversario questa sera».

A Barcellona il Napoli deve vincere entro i 90 minuti per il Mondiale per club

Deve vincere, il Napoli. Per avere buone chance di andare al Mondiale per Club (vero grande traguardo stagionale, con il suo tesoretto da 100 milioni di euro), al Napoli non basterebbe semplicemente passare il turno e andare ai quarti di Champions. Deve vincere a Barcellona nei 90 minuti, niente supplementari, niente rigori. Poi basterebbe (si fa per dire) un’altra vittoria ai quarti, e sarebbe qualificazione aritmetica.

Invece con i criteri di assegnazione dei punti, qualora il Napoli dovesse eliminare il Barcellona senza vincere. poi sarebbe costretto ad andare in semifinale di Champions, per accumulare i punti necessari a superare la Juventus nella corsa al Mondiale.

La situazione attuale vede Juventus a quota 47 punti e Napoli a 42. Al Napoli servono 5 punti, perché in caso di pari punti passerebbe lo stesso. Come ricorda Calcio e Finanza, i punti si assegnano così:

2 punti per una vittoria

1 punto per il pareggio

4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

1 punto per l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione

Se il Napoli passasse con un pareggio contro il Barcellona (con conseguente successo ai supplementari o ai calci di rigore), si porterebbe a 44 punti. In quel caso servirebbero ulteriori tre punti per agganciare la Juventus, che potrebbero arrivare solo con il passaggio alle semifinali di Champions. Una vittoria ai supplementari è considerata, ai fini del punteggio, come un pareggio.

E che succede se Napoli e Juve dovessero arrivare a pari punti? I criteri per stilare la graduatoria finale sono questi: Miglior risultato ottenuto nella competizione nelle stagioni prese in considerazione (dal 2020/21 al 2023/24); Miglior risultato recente raggiunto; Miglior differenza reti; Più gol segnati.

In caso di pari punti, insomma, passerebbe il Napoli.

Situazione simile ma più complicata invece per il Barcellona, che fa la corsa sull’Atletico Madrid. I Blaugrana si qualificano se battono il Napoli e poi vincono altre tre partite, qualificandosi alla semifinale di Champions, mentre l’Atletico perde anche il ritorno contro l’Inter e viene eliminata.

ilnapolista © riproduzione riservata