Yerry Mina il pizzicatore seriale di capezzoli

Oggi ci è ricascato con Osimhen. Lo aveva già fatto con Zirkzee. È un problema di natura psicanalitica?

Yerry Mina ci ricasca. Il difensore del Cagliari è stato pescato dalla telecamere di Dazn con un brutto gesto ai danni di Victor Osimhen nella sfida di oggi tra i ragazzini Ranieri e il Napoli.

Le telecamere di Dazn hanno immediatamente catturato il corpo a corpo che ha visto protagonisti Yerry Mina e Victor Osimhen, nella prima frazione di Cagliari-Napoli. Il centrale colombiano ha attaccato da dietro il bomber della formazione allenata da Calzona, finendo per pizzicargli addirittura il capezzolo destro, per provocare una reazione del calciatore nigeriano. Stanco della pressione dell’ex Fiorentina, Osimhen si è girato e ha spinto a terra l’avversario, richiamando l’attenzione del direttore di gara. Nessun provvedimento disciplinare per ambo i giocatori, ma solo tanto nervosismo.

Un episodio analogo era già successo in Fiorentina-Bologna di Coppa Italia, partita poi vinta ai rigori dalla squadra di Vincenzo Italiano. Il pallone in arrivo, Yerry Mina si aggrappò a Zirkzee e compie un gesto non propriamente sportivo. Ha deciso di far conoscere subito a Zirkzee la sua presenza in modo poco ortodosso, pizzicando il capezzolo dell’attaccante olandese nel primo minuto di campo. Zirkzee era comprensibilmente furioso, ma non è bastato a giustificare un intervento del Var per grave fallo di gioco.

