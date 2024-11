Simeone: «Un allenatore può darti le indicazioni ma in campo andiamo noi giocatori»

A Sky Sport: «Se abbassi il ritmo, ogni squadra diventa normale. Non solo il Napoli. Dobbiamo giocare come nel primo tempo»

Giovanni Simeone intervistato a Sky Sport nel post partita di Napoli-Verona 2-1. (qui le sue dichiarazioni a Dazn)

Simeone non hai segnato ma avete conquistato tre punti importanti, prova di carattere

«C’è sempre qualcosa da migliorare, un mese fa non eravamo nel migliore dei momenti. Dopo il match con la Salernitana la squadra è cresciuta, è migliorata, si è compattata, c’è sempre da migliorare ma i risultati positivi danno tranquillità importante per lavorare bene in settimana. Il risultato era la cosa più importante».

Era un problema di modulo o di condizione?

Simeone: «Non si tratta di formazione o di modulo, un allenatore può darti lo stile di gioco, delle indicazioni, ma in campo andiamo noi calciatori, dobbiamo avere fiducia, ritrovare serenità. È il momento di essere positivi, di sentire che possiamo vincere, c’è sempre c’è da migliorare. È un anno molto difficile, mi concentro su quello che stiamo facendo, stiamo facendo un passo in avanti, i risultati ci stanno aiutando».

Quota Champions

«Ci sono tante squadre, Lazio Roma Atalanta, tante squadre che sono lì, la Fiorentina. Non sarà facile, ci sono un posto o due, dovremo lottare fino alla fine. Sono squadre toste con una loro regolarità che è fatta di momenti belli o più difficili».

La parola chiave è fiducia, nella prima mezz’ora siete stati belli anche da vedere poi vi siete spenti.

Simeone: «Sì, nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, giocato un buon calcio. Poi quando ti manca il gol inizi a calare, spendi tantissime energie per attaccare. Ci hanno fatto il gol e siamo ripartiti subito dopo. Come dici tu bisogna avere certezze anche se non segni. Grandissimo primo tempo e se giochiamo come il primo tempo possiamo andare oltre qualsiasi squadra e qualsiasi partita».

Dopo la fiducia anche la velocità: se giocate sotto ritmo siete un Napoli normale, a velocità sostenuta siete irrefrenabili.

«Concordo, ci sono stati momenti in cui potevamo girare più velocemente la palla. Dovevamo essere piu intensi, non ci siamo riusciti. Non solo il Napoli, qualsiasi squadra quando si abbassa il ritmo diventa una squadra normale, la differenza la fanno l’intensità e la voglia».

