Raspadori: «Oggi non siamo mai mancati con la testa in tutta la partita»

A Dazn: «Dobbiamo migliorare l’ordine senza la palla perché penso che così saremo più ordinati anche quando riceviamo la palla»

L’attaccante del Napoli, Giacomo Raspadori, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata contro il Cagliari

Le parole di Raspadori

«Io credo che questa è una cosa su cui stiamo lavorando col mister in questi giorni. Ci manca ordine quando non abbiamo la palla. È una cosa che si può sistemare. Penso che se miglioriamo l’ordine senza palla possiamo migliorare anche nella gestione appena l’abbiamo»

Cosa bisogna sistemare? «Sicuramente l’ordine senza la palla. Poi dobbiamo cercare di essere più continui durante la partita, anche se oggi non siamo mancati»

Credi ancora alla qualificazione in Champions? «Sicuramente é complicato però finché avremo un minimo spiraglio ci crederò e anche i miei compagni»

Più difficile vincere di nuovo l’Europeo o diventare papà? «Sono due cose difficili, forse papà ancora di più»

Raspadori ha parlato anche a Sky

«C’è tanta delusione, è una partita preparata e giocata bene: il rammarico e la rabbia è perché non siamo riusciti a chiuderla, il gol alla fine fa arrabbiare tantissimo ma non siamo riusciti a segnare il secondo gol nonostante le occasioni avute»

Soddisfatto della prestazione? «La nostra testa deve ragionare affinché si pensi di poter far meglio, non stiamo facendo quello che dovremmo per la qualità che abbiamo, ma non dobbiamo pensare che questo sia il nostro massimo»

Cosa cambia con Calzona in panchina? «Chiunque abbia la possibilità di far parte del Napoli ha la volontà ed è consapevole di poter esprimere un calcio corale e di qualità: è una idea che cerchiamo ogni giorno, ci sono difficoltà ma lavoriamo sull’ordine difensivo e ciò ci può aiutare anche ad esprimere le nostre qualità in zona offensiva»

