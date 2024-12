Osimhen ha fatto più gol di Simeone e Raspadori insieme: 7 gol per i vice di Victor (CorSport)

La dipendenza da Victor è ormai evidente. Otto gol in stagione, uno in più rispetto ai suoi colleghi di reparto. Un paradosso aggrapparsi a lui

Per il Corriere dello Sport, è un paradosso che il Napoli debba aggrapparsi a Osimhen visto che De Laurentiis ha pubblicamente annunciato il suo addio a fine stagione. La verità però è che Osimhen ha segnato più di tutti gli attaccanti del Napoli messi insieme. Otto gol in stagione per il nigeriano, nonostante le diverse partite saltate, sette per Simeone e Raspadori insieme.

Il Napoli chiede a Osimhen il regalo d’addio

Scrive il Corriere dello Sport:

“Il Napoli si aggrappa ai gol di Victor per salvare l’anno in campionato e in Champions con il Barcellona. Uno dei centravanti più ambiti sul mercato che Adl ha già salutato pubblicamente, certificandone l’addio a giugno, ma a cui prima chiederà un ultimo regalo d’addio. Mai come in questo periodo la dipendenza da Victor (victoria) è stata evidente. La lettura è strettamente legata ai numeri e al rendimento offensivo di una squadra che, come ha confermato l’incrocio con il Milan, continua a fare una fatica del diavolo davanti alla porta. Per dirne una: i vice centravanti Simeone (3) e Raspadori (4), in due, hanno segnato 7 gol, uno meno di quanto è riuscito a fare il solo. È un paradosso, invece, che il Napoli debba aggrapparsi a lui nonostante De Laurentiis abbia candidamente ammesso che andrà via“.

Il Psg è pronto ad offrire al Napoli i 120 milioni per Osimhen (Repubblica)

Il Napoli senza Osimhen fa fatica a segnare. E’ ormai un dato di fatto. L’attaccante nigeriano tornerà dalla Coppa d’Africa e proverà a riassestare la situazione. Intanto, però, si inizia a profilare quello che potrebbe essere il suo futuro lontano da Napoli.

Scrive Repubblica:

“Sarà complicato, per il Napoli, evitare la partenza di Osimhen che, da assente (in Coppa d’Africa) ha avuto ancora ragione: senza di lui la squadra fatica a segnare (in trasferta è la 5ª volta di fila che non ci riesce, e lui c’era solo la prima volta, a dicembre a Roma). A De Laurentiis, del quale si conosce la stima proprio per il papabile Pioli, arriverà per il centravanti l’offerta da 120 milioni del Psg che, peraltro, se dovrà rimpiazzare Mbappé transfuga al Real Madrid, pare disposto a spendere la stessa cifra per Leao”.

