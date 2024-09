Osimhen come Manny Tuttofare, ripara la porta del Sassuolo VIDEO

A Dazn hanno spiegato che i compagni di squadra hanno reso in giro l’attaccante del Napoli che spiegava ai manutentori come mettere bene il nastro adesivo

Negli studi di Dazn si commenta la prestazione del Napoli contro il Sassuolo e il ritrovato Victor che si è reso protagonista e non solo per la tripletta. Il corrispondente Alessio di Giuseppe ha raccontato il singolare comportamento di Victor Osimhen che si è trasformato in Manni Tuttofare perché ha voluto riparare la porta del Sassuolo quando ha ceduto la rete sul tiro di Kvara. Consigli era fuori dai pali e il georgiano ha tentato un pallonetto finito di poco alto. L’estremo difensore neroverde si è appeso alla rete facendola staccare dalla traversa

I compagni hanno detto qualcosa a Victor

«Non poteva passare inosservato è stato preso in giro perché Osimhen faceva vedere al manutentore come attaccare il nastro per sistemare la porta e anche dopo, quando la porta era sistemata, continuava a spiegare che il nastro adesivo andava usato in una certa maniera. Questo è stato molto simpatico»

Osimhen fa cose

Scorrono le immagini di un Victor molto indaffarato e agitato nel fare gesti e spiegare e Di Giuseppe continua «Anche qui spiega come fare e dice “Se volete salite sopra di me e mi potete usare come scala”»

Is there anything Victor Osimhen can’t do 💪 pic.twitter.com/cIkSv7QCDc — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 28, 2024

«Del resto la naturalezza del calciatore non solo per gesti tecnici in campo non è nuova. Anche oggi quando è sceso dall’autobus era quello che è rimasto più tempo a appare e ridere con i bambini. Poi è un calciatore che si lascia travolgere e caricare e veramente oggi, come ha raccontato Calzona, i tifosi presenti lo hanno incitato dal primo minuto»

