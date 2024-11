Neanche i nuovi arrivi rimettono in equilibrio l’alchimia spezzata del Napoli (Barbano)

Sul CorSport. “Ennesima sconfitta contro una big, rimediata a dispetto di una prestazione generosa, vanificata dall’incapacità di finalizzare negli ultimi metri. Non è un bello spettacolo per chi porta lo scudetto sul petto”

Non importa quanto ci provi, il Napoli di Mazzarri non riesce più a trovare un equilibrio tattico. La squadra partenopea, in piena confusione, continua a raccogliere risultati negativi contro le big.

Alessandro Barbano scrive sul Corriere dello Sport:

Il Napoli può raccontarsela con una filastrocca, che fa così: «Se osi senza Osi, non osi per davvero». Perché il fantasma del nigeriano aleggia sull’ennesima sconfitta contro una big, rimediata a dispetto di una prestazione generosa, vanificata dall’incapacità di finalizzare negli ultimi metri una mole di gioco cospicua ma confusa.

Il Napoli è diventato una squadra provinciale che non vince con le big

Mazzarri invece avvista la parte bassa della classifica. Altro che Europa! Eppure le prova tutte, pur di spezzare l’incantesimo di un Napoli super provinciale che vince solo con le piccole.

Parte con un 3-5-2 effettivo, dove gli esterni fanno gli esterni e non i difensori aggiunti. Aggradisce il Milan con una straordinaria reattività nella fase di non possesso. E, a onor del vero, un pressing come quello dei primi venti minuti non s’era mai visto quest’anno. Tant’è che il Milan annaspa, trema sugli spunti di Kvara, si ritrae.

Non è servito chiudersi in difesa

Ma ai rossoneri serve solo un po’ di campo libero per dimostrare a De Laurentiis, seduto in tribuna, che contro la velocità di Leão e Theo Hernandez non bastano sei difensori in linea, se non hai, tra questi, un centrale rapido nella lettura e nell’esecuzione. Pretendere che sia il povero Lobotka a competere sull’accelerazione con il terzino più levriero d’Europa è come chiedere alla pur scattante Mini di non farsi sorpassare da una Ferrari. E allora un altro fantasma, quello di Kim, si materializza nei pensieri dei tifosi azzurri.

Nella squadra la confusione fa da padrona

La confusione fa rima con l’imprecisione, e talvolta con l’inconcludenza. Nonostante la difesa rossonera non sia proprio una saracinesca, solo a pochi minuti dal termine, quando si gioca ormai all’arma bianca, la porta di Maignan è messa in concreto pericolo dall’attacco azzurro.

Non è un bello spettacolo per chi porta lo scudetto sul petto. Soprattutto perché qualunque sortilegio tattico, e perfino i nuovi arrivi del mercato invernale, non rimettono in equilibrio un’alchimia che si è spezzata. Il Napoli che esce da San Siro al nono posto, appena tre punti sopra il Torino, può ancora pensare di aggrapparsi al salvatore nigeriano in arrivo dalla Coppa d’Africa.

