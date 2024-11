Napoli, si va verso il recupero di Meret e Olivera (Sky)

Per il portiere e il difensore si va verso il rientro in gruppo. L’infermeria del Napoli si è svuotata. Si attende l’ufficialità dal report

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti in vista della trasferta a San Siro per la partita contro il Milan. Modugno, inviato Sky, dà degli aggiornamenti sul lavoro degli azzurri.

L’infermeria del Napoli si è svuotata

«Domenica tra i tanti temi, come non pensare a quella sfida tra Leao e Kvara? Parliamo di un nuovo Kvara di Mazzarri, che sul finale l’ha riproposto in posizione più centrale, dove può giocare un calcio più immediato. Il Napoli si sta ritrovando, è tutto in campo. Sembra che l’infermeria si sia svuotata. Aspettiamo il report ufficiale. Per Meret e Olivera si va verso il rientro completo in gruppo».

Il report dell’allenamento Dopo il successo con il Verona, il Napoli ha ripreso oggi pomeriggio gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Milan in programma domenica a San Siro per la 24esima giornata di Serie A (ore 20.45). La squadra ha lavorato sul campo 1 dove ha svolto torello e riscaldamento in avvio. Successivamente il gruppo è stato impegnato in una esercitazione finalizzata al possesso palla. Chiusura di seduta con lavoro aerobico e partitina a campo ridotto. Zielinski, Meret e Olivera hanno fatto allenamento personalizzato in campo.

Sfumata l’apprensione per Osimhen

«Stamattina nota di apprensione per il comunicato della nazionale nigeriana, dove si parlava dell’assenza di Osimhen per un problema addominale. In realtà poi si è rivelato che fossero solo fastidi ed è partito, domani giocherà la sua partita. Per il Napoli bisognerà attendere ancora un po’, forse ci sarà con il Genoa».

