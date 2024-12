Napoli, Osimhen si è allenato in gruppo

Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona. Tutti a disposizione di Mazzarri, compreso il nigeriano che ieri era in tribuna

Il Napoli torna a lavorare a Castel Volturno dopo il pareggio contro il Genoa per 1-1. Mazzarri prepara la sfida di Champions contro il Barcellona, mentre fuori il centro sportivo del Napoli si susseguono le voci su un suo possibile esonero. In Champions dovrebbe ritornare Osimhen titolare, oggi si è allenato in gruppo. Ieri era in tribuna.

Osimhen ha svolto l’intero allenamento in gruppo

Il report dell’allenamento odierno da Castel Volturno:

“Dopo la gara con il Genoa, il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Barcellona in programma mercoledì allo Stadio Maradona per l’andata dell’ottavo di finale di Champions League (ore 21). La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato ieri dall’inizio hanno fatto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati sul campo 1 iniziando la sessione con riscaldamento e lavoro finalizzato al possesso palla. Chiusura di seduta con partitina a campo ridotto. Osimhen si è allenato in gruppo“.

Napoli, Mazzarri può essere esonerato prima del Barcellona. Contatti con Calzona

Il Napoli sta seriamente pensando di cambiare allenatore prima della partita di Champions contro il Barcellona. Lo scrive il giornalista di Relevo, Matteo Moretto. De Laurentiis, presidente del club, questa mattina ha avuto fitti contatti con Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia. Calzona ha già lavorato con Sarri e con Spalletti.

“Il Napoli sta seriamente valutando di cambiare ancora allenatore. Walter Mazzarri può essere esonerato prima della sfida di Champions League contro il Barcellona. Ore di riflessione. In mattinata contatti fitti con Francesco Calzona, attuale Ct della Slovacchia. Ha lavorato con Maurizio Sarri e Luciano Spalletti. Ricoprirebbe il doppio incarico“.

