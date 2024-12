Xavi: «Ieri non avrei firmato per il pari, neanche oggi»

Il tecnico del Barcellona, Xavi, ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa dopo la sfida contro il Napoli

Le parole di Xavi

«Sensazione amara, avremmo potuto vincere la partita: abbiamo avuto il possesso e giocato molto bene in tutte le fasi del gioco, tranne gli ultimi minuti del primo tempo. Non abbiamo dominato bene la palla dopo lo 0-1, per cercare una nota negativa c’è mancato il dominio del gioco, il controllo ed è arrivato il gol del Napoli. Un peccato, mi rimane la sensazione di amarezza: avremmo potuto vincere. Ieri non avrei firmato per il pari, neanche oggi. Abbiamo creato occasioni e giocato bene, abbiamo tutto per passare il turno. Sicuro è stato un peccato».

«Sono fiero della prestazione, ci manca maturità in alcune fasi di gioco. Per 3-4 minuti abbiamo perso un po’ il dominio e dobbiamo evitare queste pause. Parlando della gara di oggi, abbiamo fatto molto bene. Forse fisicamente sono più forti di noi, ma siamo stati bravi difensivamente e abbiamo dominato creando tante palle gol. Bene anche Gundogan, mi rimane l’amaro in bocca: meritavamo di vincere, la Champions League è così»

«Credo che siano due cose diverse, il primo tempo ci è mancata freddezza e lucidità, noi abbiamo avuto chiare occasioni da gol e il Napoli non ne ha avute fino all’1-0 nostro. Dopo, serviva più controllo nel gestire le fasi di gioco, il pareggio lo accettiamo ma giocando così sicuramente possiamo vincere più partite di quante ne perderemo«.

Ottimismo? «Giocando così abbiamo possibilità di qualificarci, abbiamo fatto un’ottima partita in entrambe le fasi: dopo il gol abbiamo generato altre occasioni e difeso bene. In Champions se regali spazio, ti fanno gol. Ho l’amaro in bocca, vedendo la partita avremmo potuto vincere«

«Non credo che a centrocampo abbiamo avuto meno fluidità, anche Christensen ha dato una mano. Ma con la pressione degli attaccanti del Napoli non era facile trovare gli spazi giusti per ripartire rapidamente»

«Un peccato che il risultato non ci abbia dato ragione, un peccato ma sono soddisfatto perché abbiamo lavorato bene e applicato ciò che abbiamo preparato. Sono fiero dell’immagine della squadra di stasera. Sicuramente una delle migliori partite, siamo pronti per combattere al ritorno ma è un peccato non averla vinta»

«Sì, bisogna avere calma e pazienza per azzannare la gara: avremmo dovuto mantenere il pallone e cercare lo 0-2, ci è mancato il dominio e ciò che hai detto tu, cercare lo 0-2«

Differenza tra casa e trasferta? «Sì, ovviamente lo sapevamo da inizio stagione che sarebbe stato un anno difficile lontano dal Camp Nou. Non è lo stesso giocare senza Camp Nou, questo non deve impattare in questo modo: immaginati adesso tornare a casa nostra, sarebbe diverso per noi e per gli avversari. Prima eravamo al 50% e 50%, ora è diverso senza giocare al Camp Nou»

Lewandowski? «Migliorato in posizione, vince i duelli, si unisce alla squadra e va in pressing alto: è ben inserito Robert per questo vengono fuori i gol, un leader naturale e sta aiutando la squadra»

