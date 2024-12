Osimhen: Il Re è tornato. Un pallone utile, un gol. Olivera è tornato e si vede. È il più continuo. Cajuste fuori contesto

Meret ci tiene in vita. Anguissa nel primo tempo ha mandato il fratello esperto di burraco

Meret: Si rimette i guanti e ci tiene in vita. Due parate chiave, è tornato Alex Magno 7

Di Lorenzo: Stenta ancora ma finalmente lo rivediamo anche in fase offensiva. Meglio nella ripresa. Ettore a guardia di Troia 6

Rrahmani: Amir è attento. Chiusure e personalità dal basso. Si fa uccellare da Pedri ma è una gran giocata. Nerd 6

Juan Jesus: Pronti via è fuori posizione ma ci graziano. Pian piano prende le misure, soffre poco e non è scontato. Power Ranger 6

Olivera: È tornato e si vede. È il più continuo. Il bambino catalano non lo supera mai. Tiene per tutti i ’90 ed è una grande notizia. Aliante 6.5

Lobotka: Torna il prof ammirato in passato. Troppo lento a volte in costruzione. La polvere delle vecchie tattiche ancora gli copre gli occhi, ma è in ripresa. Sul viale del ritorno 6

Cajuste: Sembrava fuori contesto. Non ne ha azzeccata una nella prima mezz’ora. Poi trova pace e pozione. Esce. Imballato 5

(Traoré: Entra subito con uno zaino di energia. Disequilibra il Barça mettendosi tra le linee. Non male anzi. Speranza 6).

Anguissa: Lui entra nel secondo tempo, nel primo c’è il fratello esperto di Burraco: seduto a guardare muovere le carte. Si prende la ripresa e la partita. Assist d’oro. Essenza 6.5

Politano: Sacrificio e costanza. Ha poche chances per calciare in porta. Aiuta molto in fase difensiva. Esce solo per infortunio. Cuore nostro 6.5

(Raspadori: Entra con la faccia giusta, è sacrificato in quel ruolo ma è vivace. Paziente S.V.)

Kvara: Male, sentiva il peso del match, forse. Si accende davvero poco, quasi mai. Malinconico 5

(Lindstrom: Come Traoré. Entra con energia e voglia. Crea scompiglio e dimostra che vuole far parte della rinascita. Loading… 6).

Osimhen: Il Re è tornato. Un pallone utile, un gol. L’essenza: 7

(Simeone: Ha il merito di crearsi due occasioni, poi tanta buona volontà. Rabbioso 6).

Calzona: Mica era facile arrivare il giorno prima di una partita che può valere una stagione. È lucido, i cambi gli danno ragione, non ha l’ansia di ingraziarsi i big per il futuro perché il suo futuro è a tempo a Napoli. Non stecca la prima anzi, la porta viva tra venti giorni. Bravo 6.5.

