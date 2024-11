Mazzarri sul fallo su Kvara: «L’arbitro può non vedere, ma il var lo doveva richiamare»

A Dazn: «È stata una sofferenza in panchina. Kvara è un campione. Lindstrom se deve giocare al posto di Kvara giocherà poco, ma ho delle idee»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro il Verona

Le parole di Mazzarri

«Quando si fa fatica c’è più gusto. Scherzi a parte, sarebbe stato meglio partire meglio e chiuderla prima. È stata una sofferenza in panchina»

«Non è facile aver fatto la partita e creare e poi trovarsi in svantaggio. Altre squadre avrebbero mollato forse invece la squadra ci ha creduto sempre. È la svolta che ho sempre voluto dalle mie squadre»

L’episodio su Kvara?

«Quello era il momento in cui giocavamo benissimo, questo è un episodio per cui se avessimo avuto rigore, avremmo potuto aprire la partita e giocarla diversamente. Ci sta che l’arbitro non lo veda, ma il Var doveva chiamarlo e darci rigore».

A livello di condizione?

«Si sta crescendo anche a livello di condizione. Anche Kvara dopo il gol si è riacceso. Essere andati in svantaggio ci ha un po’ penalizzato. I cambi hanno dato linfa, sono entrati bene tutti e ci hanno dato una mano a ribaltare la partita»

Dove colloca Kvara?

«Lo ha già dimostrato l’anno scorso: è un campione. Noi nel calcio italiano siamo bravi a limitarli perché li raddoppiano e li provocano. Ora lo abbiamo spostato più al centro e credo che bisognerà farlo ancora».

Zielinski come sta?

«I giocatori finché hanno un contratto devono onorare la maglia, quando sarà disponibile e mi farà vedere che c’è giocherà. È chiaro che bisogna fare delle scelte e le abbiamo fatte, è chiaro pensare che chi sarà il futuro del Napoli deve avere delle soddisfazioni».

Lindstrom

«Si doveva adattare al nostro campionato. Quando l’ho messo dietro alla prima punta non era a suo agio, poi lo abbiamo spostato e ha giocato meglio. Bisogna capire dove gioca meglio. Purtroppo c’è concorrenza, s e deve giocare al posto di Kvara è dura, ma ho delle idee per farlo giocare»

A San Siro per vincere?

«Noi dobbiamo pensare che sono tutte finali e cerchiamo di fare il massimo e poi tireremo le somme. Grazie a Dio il mercato è finito»

