Mauro: «Non mettere Di Lorenzo esterno mi sembra una bestemmia»

Massimo Mauro, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Mauro ha commentato le ultime prestazioni azzurre e lo schieramento tattico adottato da Mazzarri.

Mauro a Radio Kiss Kiss: «La difesa a quattro mi sembra la migliore soluzione»

«La difesa a quattro mi sembra la soluzione migliore. Di Lorenzo non esterno mi sembra una bestemmia per come l’abbiamo visto l’anno scorso, giocava quasi da attaccante aggiunto. Di Lorenzo e Mario Rui laterali mi sembrano la soluzione migliore. Poi è chiaro che conta la cazzimma e l’interpretazione dei vari giocatori, non solo il modulo».

L’Inter di Inzaghi meglio del Napoli di Spalletti?

«Inter di Inzaghi? Meglio del Napoli di Spalletti non ce n’è, uno Scudetto più meritato di quello non lo vedevo da anni».

Di Lorenzo vive di sprint e resistenza alle lunghe distanze, si adatta bene anche alla difesa a 3 (CorSport)

Domenica ci sarà Milan-Napoli e Mazzarri sta valutando di tornare alla sua difesa a 3. Di Lorenzo, dovrà cambiare di nuovo posizione. Il capitano del Napoli ha dimostrato di saperlo fare bene.

Scrive il CorSport:

Un altro trasloco a un isolato di distanza dalla sua vecchia dimora. C’è un nuovo viaggio da intraprendere per Giovanni Di Lorenzo, che domenica contro il Milan rimarrà a destra, ma stavolta sulla linea dei centrocampisti. Nessun problema, per lui, che vive di sprint e resiste alle lunghe distanze, le percorre senza fiatone ma con una serenità di corsa e spirito da invogliare qualsiasi allenatore ad approfittarne. Anche quest’anno è primo in rosa per minuti in campo (2.736): le ha giocate tutte, dal primo all’ultimo, riposando solo mezz’ora in Coppa

Italia contro il Frosinone.

