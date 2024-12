Raspadori tira fuori l’unico atto di seria cazzimma degli ultimi quattro mesi. Uccella Augello e la mette per Victor. Lui segna sempre

Luvumbo ci segna persino da zoppo. Altri tre mesi di agonia

😡 La fine è il principio. A Cagliari si aspetta il Napoli con la stessa rabbia con cui noi aspettiamo maggio per azzerare tutto. La cappellata di Juan Jesus era annunciata dal primo tempo. Persino Meret che è un bravo ragazzo ha sfiorato la blasfemia richiamandolo.

😵 Ranieri ha preparato la partita col Subbuteo. Nel senso che ha spiegato bene ai suoi che bastava starci davanti. Stanno fermi, giocano solo se vengono toccati dal pallone. Ed infatti nel primo tempo sembravano indemoniati, ma non lo erano.

🙄 Nel secondo tempo, è sempre e solo Olivera a giocare per tutti. Il ritmo è quello dei gigli di Nola, statici ma molleggiandi. Non calciamo mai in porta, nemmeno loro. Si potrebbe serenamente organizzare un padel distensivo o un asso mazzo col piatto.

🙈 Calzona si ricorda della mossa vincente di mercoledì. Prova a cambiare con Raspadori e questi tira fuori l’unico atto di seria cazzimma degli ultimi quattro mesi. Uccella Augello e la mette per Victor. Lui segna sempre, anche dal nulla 0-1.

😳 Partita cambiata totalmente. Kvara esce ma oramai siamo una squadra di singoli in un villaggio turistico e anziché chiuderla, Politano e Simeone si divorano due gol ignorando i compagni. Due schiaffi alla ciorta che stranamente oggi ci accompagnava.

La beffa del gol di Luvumbo

⛔ 6 minuti di recupero. Palla nostra al 94,56. La regaliamo perché siamo più superficiali di un italiano in una cabina elettorale. Tanto che può succedere? Una pacifica palla senza pretese alcuna lanciata in area diventa un manganello fatale. Luvumbo azzoppato riesce persino a metterla dentro mentre si toccava la gamba. Non è una beffa è il principio di tutto: ci manca un difensore come il pane!

👊 Due punti buttati in maniera indegna. Con la possibilità di avere due partite in casa nei prossimi sette giorni, sarebbe potuta essere la reale svolta. Invece siamo Fragili, irresponsbaili e caotici. Tre mesi ancora di agonia.

