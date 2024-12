Lozano: «Conosco Calzona, spero che il Napoli ritorni in alto»

L’ex calciatore del Napoli, ora al PSV, ha parlato a Sky dopo la sfida di Champions di ieri sera in cui ha deluso

Hirving Lozano, attaccante del PSV Eindhoven, ex Napoli, è stato protagonista in negativo della sfida di Champions contro il Borussia Dortmund finita 1-1. L’ala ha deluso con grandi imprecisione sia in base d’appoggio che di conclusione. Al termine dell’incontro l’ala ha parlato ai microfoni di Sky Le parole di Lozano

«Questo PSV Eindhoven mi ricorda un po’ il Napoli. C’è qualità, lavoro di squadra e predisposizione al lavoro, oltre che grande feeling con l’allenatore. È tutto simile a quel Napoli che ha vinto lo scudetto, anche perché ci sono giocatori forti. Quest’anno possiamo fare bene».

Al Napoli è arrivato Calzona. «L’avevo conosciuto. Spero di vedere presto il Napoli dove merita, nei primi posti della classifica»

Continui a sentire qualche ex compagno? «Sì, parlo ancora con alcuni giocatori del Napoli. Tifo per loro e per tutti quei miei amici che sono ancora lì»

Nella sua presentazione al Psv

«L’ultimo anno a Napoli? A Napoli ho fatto esperienze molto belle e sono cresciuto tanto. Ho imparato molto lì. La gente era molto amichevole e mi hanno davvero amato. Resterò nella storia del club. Abbiamo vinto lo Scudetto dopo 33 anni. Qualcosa di magico ed unico. Vincere per me è stato qualcosa di molto importante e significativo. Restare nella storia di un club per me è qualcosa di molto bello. Arrivo qui al Psv con moltissime aspettative. Voglio davvero fare bene e spendere tutte le mie energie. Ripeto, dopo l’esperienza di Napoli, mi sento molto più maturo. La cosa importante per me è ripagare l’affetto della tifoseria».

