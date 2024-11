Le pagelle del Napoli: Kvaratskhelia è il calcio nel deserto, Simeone e Mario Rui i peggiori

Per Gazzetta e CorSport è da 7,5. Tuttosport gli dà 7. Per il Cholito “pomeriggio complicato”, il terzino “combina poco”

Ieri il Napoli vince in rimonta contro un Verona complicato. La squadra di Baroni prima passa in vantaggio con il gol di Coppola. Poi Mazzarri opera i cambi e Mazzocchi, Lindstrom, Ngonge e Kvara costruiscono la rimonta. Le pagelle dei principali quotidiano sportivi italiani. Il migliore, per distacco, il numero 77 Khvicha Kvaratskhelia. Qui le pagelle del Napolista.

Tuttosport boccia tutto il centrocampo del Napoli

Kvaratskhelia 7: “Al termine di una gara ai suoi livelli, trova la giocata del fuoriclasse con un destro potente e angolato dal limite dell’area“.

I peggiori sono Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Cajuste e Simeone. Tutti 5,5. Il terzino “cala nella ripresa e Suslov lo costringe al giallo“. A centrocampo, Frank “impreciso“, Lobotka soffre “il pressing che lo soffoca e lo innervosisce“, Cajuste “ancora arrugginito“. Simeone “poco brillante“.

Il CorSport estasiato dalla bellezza di Kvaratskhelia

Kvaratskhelia 7,5. “E’ il calcio nel deserto. Di una Bellezza che stordisce nel gol (tiraggiro, ancora, di nuovo, all’incrocio dei pali) e un angelo che abbraccia il Napoli“.

Il peggiore è Simeone (5): “L’errore a tu per tu con Montipò è la fotografi a di un pomeriggio che definire complicato sa di eufemismo“.

La Gazzetta boccia Mario Rui, è il peggiore del Napoli

Stesso voto a Kvaratskhelia anche per la Gazzetta dello Sport (7,5). “Libera la sua tecnica, la unisce con la concretezza: nel primo tempo sembra giochi da solo, i pericoli per Montipò sono tutti suoi. La rete della vittoria è meritata, per quanto ci ha provato. Sale a 6 in campionato“.

Per la Rosea il peggiore non è Simeone ma Mario Rui. 5 per lui: “Solita foga ma combina poco e un cartellino giallo gli costerà il Milan. Cambiato dopo l’ammonizione, ma il motivo non è soltanto quello, ha anche 11 palle perse e un solo cross giusto su tre“.

