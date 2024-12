Lazio, il ds Fabiani inibito per un mese: comportamento minaccioso verso l’arbitro Maresca

In Lazio-Bologna, “ha contestato l’operato arbitrale entrando in campo al termine del primo tempo e al rientro negli spogliatoi ha spinto il direttore di gara”.

Il giudice sportivo ha deciso di inibire il ds biancoceleste Angelo Fabiani fino al 20 marzo 2024. La motivazione è un comportamento poco consono nei confronti dell’arbitro Maresca di Lazio-Bologna.

Fabiani, la nota del giudice sportivo

L’inibizione arriva

“per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato l’operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il Direttore di gara all’altezza della spalla”.

Le parole del ds della Lazio nel post-partita:

«Sul match devo fare una premessa: al netto di quello che tutti hanno visto, la Lazio non ha perso solo per colpa dell’arbitro. Anche perché prenderò una squalifica piuttosto lunga per quello che ho fatto ieri dopo la partita perché ho fatto notare all’arbitro i suoi errori. Abbiamo preso due gol assolutamente evitabili, soprattutto il primo e abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere».

«Se mando dei tesserati che hanno l’adrenalina a mille a parlare con la stampa nel post partita, rischio di fare danni grossi. In vista di Torino-Lazio di giovedì non volevo mettere troppa benzina sul fuoco, anche perché questo è un ambiente particolare. Siamo tutti dispiaciuti quando non parliamo con la stampa perché abbiamo grandissimo rispetto per i media, ma è semplicemente un non voler rischiare di fare più danni. La decisione è solo mia e il presidente non c’entra nulla. La Lazio non è in silenzio stampa e torneremo a parlare giovedì».

