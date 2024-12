Il presidente della federcalcio slovacca: «Ho parlato con Calzona e Hamsik, non mi hanno accennato a nulla»

Nel pomeriggio di ieri Ján Kovácik aveva smentito le voci che parlano del ct della Slovacchia come possibile successore in corsa di Mazzarri

In Italia continuano a rincorrersi le voci di un possibile esonero immediato dell’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri e tra i nomi che potrebbero succedergli c’è anche quello di Calzona, attuale ct della Slovacchia. Nel pomeriggio di ieri Ján Kovácik, presidente della federazione di calcio della Slovacchia aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sport24.sk, smentendo di fatto l’ipotesi

Calzona e la Svolcacchia

«Ho avuto un incontro di due ore con Francesco Calzona, alla presenza anche di Marek Hamšík. Abbiamo parlato del futuro, che riguardava la Nazionale slovacca, lui non ha nemmeno accennato a nulla su cui speculano i media italiani. L’allenatore ha un contratto valido con la SFZ fino alla fine di giugno (o fino alla fine della nostra prestazione a EURO 2024) e secondo questo semplicemente non gli è possibile dedicarsi ad altro in questo momento»

È chiaro che queste dichiarazioni sono di ieri pomeriggio, quando invece in Italia si è parlato di contatti tra Calzona e De Laurentiis e SportMediaset scriveva che il presidente del Napoli aveva già il suo sì, a patto di mantenere, fonte Gazzetta, il doppio incarico anche con la Slovacchia.

Per SportMediaset ha già detto di sì

Per quanto riguarda l’ex vice di Sarri, attuale ct della Slovacchia, secondo quando riporta Sportmediaset, avrebbe già detto sì a De Laurentiis

“Francesco Calzona è pronto ad accettare la panchina del Napoli. Il ct italiano della Slovacchia ha detto sì a De Laurentiis in caso di esonero di Mazzarri, fortemente in bilico dopo l’ennesimo passo falso in campionato”.

Secondo la Gazzetta dello Sport con Calzona le discussioni non sono entrate ancora nel vivo, ma il ct a ogni modo accetterebbe la panchina mantenendo il doppio incarico con la Slovacchia

