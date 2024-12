Il Napoli rischia di perdere cento milioni tra Champions e Mondiale per club (Corsport)

Il Napoli non ha intenzione di starsene con le mani in mano da una domenica all’altra, a guardare le coppe in tv e a rovinarsi il fegato

Il Napoli rischia di perdere cento milioni tra Champions e Mondiale per club. Lo scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

Visto che il calcio non è mai stato un istituto filantropico, magari neppure con i mecenati, ora che gli affari si chiamano business, il problema si dilata fin dentro le casse: l’Europa, preferibilmente la Champions sia chiaro, è una forma di ricchezza irrinunciabile, almeno quanto il Mondiale per club del 2025. Mettendo assieme i passaporti, ci sono 100 milioni di (cattivi) pensieri che frullano nella testa di Adl, che certo non possono essere “addebitati” a Calzona, arrivato appena sette giorni fa, e che comunque rappresentano un tormento esistenziale. Qua si fa il futuro, pure con il prestigio, e il Napoli non ha intenzione di starsene con le mani in mano da una domenica all’altra, trascorrendo i martedì, i mercoledì o i giovedi a guardare la tv e a rovinarsi il fegato.

La crisi del Napoli sul Guardian

Il Guardian si occupa ancora del Napoli, per la seconda volta in questo lunedì di fine inverno. Dopo Jonathan Wilson è la volta di Nicky Bandini la giornalista che da sempre segue la Serie A per il quotidiano britannico. Bandini parte dall’ennesimo punto conquistato nel recupero dal Cagliari di Ranieri. E poi si sofferma sulla situazione del Napoli.

La rimonta subita al 96esimo

ben si adatta alla narrazione del catastrofico campionato del Napoli.

Una delle peggiori difese di sempre dello scudetto

Dopo aver vinto la Serie A per la prima volta in 33 anni, hanno dato vita a una delle peggiori difese del titolo di tutti i tempi. Noni in classifica, sono a 29 punti dall’Inter. Sono al loro terzo allenatore.

Come si è arrivati a questo? Il Napoli non solo ha vinto la Serie A la scorsa stagione, ma l’ha dominata, chiudendo con 16 punti di vantaggio al primo posto con più gol segnati e meno subiti. C’erano piccoli indizi alla fine della stagione che una parte della magia stava svanendo. Khvicha Kvaratskhelia, il vincitore del premio di MVP della Serie A, non ha segnato da marzo in poi. Il Napoli ha perso solo sette punti dalle prime 24 partite di campionato, poi però ha perso o pareggiato metà delle restanti 14.

Bandini poi si sofferma sulla fine del rapporto tra De Laurentiis e Spalletti, ricordando la pec, le accuse del presidente, la reazione di Spalletti nell’intervista di sabato scorso alla Gazzetta dello Sport.

