Il Napoli ha puntato su Kvaratskhelia e De Laurentiis non ha intenzione di perderlo (Corsport)

Il Napoli non ha intenzione di rivoluzionare i suoi progetti, per questo il presidente sta lavorando intensamente al rinnovo dell’attaccante georgiano

Soprattuto senza Osimhen, Kvaratskhelia è l’uomo dei sogni del Napoli, il calciatore che, non solo nella passata stagione, ha saputo far vedere la sua abilità col pallone. Proprio per questo il club azzurro non ha intenzione di chiudere il rapporto con l’attaccante georgiano, some sottolinea oggi il Corriere dello Sport. Neanche se il Barcellona, come riportato ieri dal Mundo Deportivo, dovesse bussare alla porta nel prossimo mercato. Il presidente De Laurentiis sa bene che il nodo fondamentale su cui i club potrebbero giocare è lo stipendio del calciatore che, al momento, è tra i più bassi del Napoli. Proprio per questo, come ha annunciato in conferenza pochi giorni fa, sta lavorando per il rinnovo e l’adeguamento del suo contratto.

Il rinnovo di Kvaratskhelia

“Aurelio De Laurentiis ha (ri)cominciato a dialogare con il management del calciatore, l’ha confessato in conferenza stampa una settimana fa e si è liberato d’un peso: «Ho incontrato i procuratori per discutere del suo contratto, abbiamo accennato al discorso e mi hanno rimandato a fine stagione, perché Kvara qui sta bene».

Poi è chiaro che la vita può rimodularsi da una notte all’alba successiva… Il Barcellona deve rimettere le mani nel suo Progetto e il Napoli non vuole smontare il proprio, a questo punto fondato (innanzitutto) su Kvara, un fenomeno paranormale che sposta gli equilibri e che sparge anche allegria contagiosa: è il poster d’un calcio vivo, alternativo, fascinoso, è un fanciullo che guida – lui – con la mano, per farsi trascinare nella città dei balocchi ed offrire con il repertorio di cui dispone la felicità che rapisce”.

Ieri l’esperto di mercato di Sky Sport aveva invece insinuato che l’acquisto di Traoré fosse da vedere proprio in chiave addio di Kvara

ilnapolista © riproduzione riservata