POSTA NAPOLISTA – Da Garcia a Mazzarri è cambiata solo l’attenzione a non prendere gol. Ieri sera ho visto Liverpool-Chelsea, quello è calcio

Il Napoli è lento e inconcludente, questo è il problema non il modulo

Caro Napolista, solo un sorriso amaro mi viene a leggere le oramai cronache quotidiane sui moduli di gioco del Napoli. Il problema non è il modulo ma il gioco a rallentatore. E contro la Lazio, se possibile, è stato ancora più lento. Cosa vuoi che mi importi della difesa a tre o a quattro se la palla passa lentamente da Juan Jesus a Rrahmani e viceversa , con qualche puntata retrò a Gollini? Se arrivati sulla tre quarti di campo avversario, Di Lorenzo si ferma e passa indietro? Se non si vede un contropiede o un gioco veloce di rimessa per lanciare gli attaccanti neanche a pagarlo?

Gli attaccanti del Napoli sono isolati

Con il cambio Garcia – Mazzarri non è cambiato il gioco ma solo il “come cercare di non prendere gol” di un Mazzarri più furbo del francese (non che ci volesse molto) rimpolpando la linea di difesa e abbassandola di qualche metro. Ma gli attaccanti restano là in fondo, isolati, in difficoltà perché non hanno spazio, perché sempre, ma sempre duplicati o triplicati (vero Kvara?) e mai, mai, mai una azione di rimessa in velocità. Con questo andazzo da squadretta di infima categoria altro che Champions ma scordiamoci qualsiasi Europa.

Ieri sera mi sono rifatto gli occhi vedendo Liverpool- Chelsea: novantacinque minuti di gioco aggressivo, anche sul 4-1 i Reds continuavano ad attaccare: cinque gol, quattro pali, un rigore e tante ma tante occasioni da gol da entrambe le parti. Migliore in campo, un ragazzino, Bradley , di vent’anni messo sulla destra a fare il terzino, ha rubato la palla del primo gol, ha fatto l’assist per il secondo e ha fatto direttamente il terzo…mi viene il magone a pensare all’incazzatura di vedere i nostri domenica a passare la palla dietro.

Sempre forza Napoli.

