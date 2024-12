Il mercato del Napoli è un disastro: spesi oltre 100 milioni, eppure i dirigenti si danno arie da ministri (Corbo)

De Laurentiis ha scelto di non avere un Marotta. Hanno mandato via Gaetano e Folorunsho eppure sono convinti di non sbagliare mai

Il mercato del Napoli è un disastro eppure i dirigenti di De Laurentiis si danno arie da ministri. Lo scrive Antonio Corbo nell’edizione napoletana di Repubblica. Corbo torna sugli uomini vicini al presidente, ne aveva già scritto ieri definendoli costosi dirigenti.

Ma venti giorni dopo, il 12 marzo, c’è la partita vera, quella che il Napoli gioca con se stesso. Va avanti più ricco e sereno, supera la crisi di questo buio inverno, entra nei quarti della prima Coppa europea ma c’è anche il rischio che De Laurentiis debba fermarsi e riflettere dopo vent’anni di presidenza. Che gli conviene fare, insiste o se ne va con la cassa?

Chi è il Marotta del Napoli?

A De Laurentiis manca per sua scelta il confronto con un manager autorevole. Il suo Marotta chi è?

Passa da Cristiano Giuntoli a Mauro Meluso con Antonio Sinicropi. Paga comunque tanto. Solo nel 2019 con Ancelotti ha speso di più, 127 milioni. I mercati condotti da Maurizio Micheli, capo scouting, sono costati 76 milioni in estate.

Lindrom 25, Cajuste 12, Natan 10, Simeone altri 12, il portiere Caprile 7 girato all’Empoli, Cheddira 10 al Frosinone. A gennaio 3 milioni per Mazzocchi, il riscatto di Traoré ne prevede 25, per Dendoncker 10. Per ora un disastro. Mazzarri pagherà anche sprechi e miopie di mercato?

Il romano di origine nigeriana Folorunsho prestato dal Napoli al Verona conta 24 partite e 3 gol, l’ultimo alla Juve. Gaetano dirottato a Cagliari si fa ricordare con 2 gol nelle ultime 2 gare. Coincidenze, chissà. Ma quelli che decidono per De Laurentiis non sbagliano mai, si danno arie da ministri.

