Giuntoli: «Vogliamo che Allegri rimanga, a tempo debito ne parleremo»

A Sky Sport: «Lavoriamo per la qualificazione in Champions. Stiamo ancora sistemando i conti, c’è stato un incremento nell’utilizzo dei giovani formati da noi».

Il direttore sportivo della Juventus Cristiano Giuntoli ha parlato a Sky Sport prima del match contro il Frosinone:

«Allegri punta sull’usato sicuro? L’allenatore ha fatto 54 punti insieme al suo staff, è giusto continuare su questa strada e lavorare a testa bassa per arrivare all’obiettivo prefissato a inizio anno, ovvero il ritorno in Champions League».

Sugli obiettivi:

«Una stagione positiva arrivando al quarto posto? Assolutamente sì, la Champions League è il nostro obiettivo, stiamo ancora sistemando i conti, c’è stato un incremento nell’utilizzo dei giovani formati da noi. Stiamo facendo un lavoro prospettico e lavoriamo su questa strada».

Sul rinnovo di Allegri, Giuntoli ha dichiarato:

«Noi vogliamo tenerlo e lui sarebbe contentissimo di restare alla Juventus, a tempo debito ci siederemo per parlarne».

Sul nuovo acquisto Alcaraz, arrivato in prestito dal Southampton:

«Avevamo l’esigenza di inserire un ragazzo che non disturbasse l’andamento del campionato, ci è capitata l’occasione a 48 ore dalla fine del mercato e non c’era tempo per negoziare il prezzo del riscatto. Abbiamo grande stima del Southampton e del ragazzo, ci sarà tempo per lavorarci a fine anno. Perché non gioca? Noi siamo contenti del ragazzo, sappiamo delle sue qualità. Abbiamo fatto un’operazione light, corretta dal punto di vista economica. Non avevamo esigenza di prendere un titolare, ma un prospetto futuribile».

Prima di Giuntoli, sono arrivate anche le dichiarazioni di Vlahovic

«Non sono state settimane facili visti i risultati. Dobbiamo voltare pagina, sia io che la squadra non abbiamo pensato alle ultime prestazioni ma solo a come fare oggi per fare tre punti contro una squadra molto forte, che gioca bene e fa tanti tiri in porta senza rinunciare mai a proporre il suo gioco. Dobbiamo essere concentrati, cattivi e avvelenati per portare a casa i tre punti».

