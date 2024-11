Geolier sui fischi: «Sono i momenti migliori, aiutano a crescere»

Il rapper a DomenicaIn con Mara Venier ha parlato della sua esperienza a Sanremo e del Napoli

Geolier, dopo essere arrivato secondo al Festival di Sanremo ieri, è stato ospite di Mara Venier allo Speciale Sanremo di Domenica In, su Rai 1.

«Settimana impegnativa, ma bella. Me la sono goduta fino in fondo. Un’esperienza che mi porterò a Napoli» Divertito? «Assai, sono cresciuto, è bello».

«Quei momenti sono i migliori, aiutano a crescere»: così Geolier, ospite della lunga maratona di Domenica In da Sanremo, ha risposto a Mara Venier. La conduttrice si riferiva ai fischi ricevuti dal rapper dalla platea del teatro Ariston quando è stato proclamato vincitore della serata cover, alla quale ha partecipato insieme a Gue’, Luché e Gigi D’Alessio. «Chi si è alzato durante la tua esibizione ed è andato via, non si fa, ci vuole rispetto per l’artista» ha commentato Venier. «Adesso però sono felice di tornare a Napoli finalmente, anche perché mi stanno aspettando e non posso fare tardi» ha concluso il rapper

Il rapper si trova oggi coinvolto in un’altra polemica: vincitore per il televoto con il 60%, ha ottenuto il secondo posto per via del meccanismo di proporzione tra giudizio popolare e quello della Sala stampa.

Il 60% di televoto è una percentuale altissima, ne avevi bisogno per sapere quanto il pubblico ti ama?”, ha chiesto Andrea Delogu, tra gli ospiti di Domenica In speciale Sanremo. «Il supporto del pubblico non è mai abbastanza, è sempre bello riceverlo, non ci si abitua mai. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato», ha commentato Geolier.

Infine Mara Venier ha chiesto del Napoli: «Come va sto Napoli nostro? Sai che tifo Napoli da sempre…», Geolier risponde «Non lo so» e Mara Venier risponde: «Vabbè, cambiamo discorso che è meglio»

